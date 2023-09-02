الزراعة تصدر عددا خاصا من مجلتها بمناسبة العيد 71 للفلاح المصري

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد التاسع من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر سبتمبر 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار "كلمة من قلب الديوان".

وألقى العدد الضوء على متابعات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من الملفات الهامة، على رأسها: جهود تنمية الثروة الحيوانية ودعم المزارعين والمربين وتفعيل الزراعة التعاقدية.

كما يحتفل هذا العدد بالعيد 71 للفلاح المصري، من خلال ملفات خاصة، يتحدث فيها الفلاح، فضلا عن إلقاء الضوء على الرموز التاريخية التي دعمت الفلاح، فضلا عن مسيرة نضال وكفاح الفلاح التاريخية، ومواجهة الاحتلال والإقطاع، وكيف أيضا جسدت السينما معاناة الفلاح التاريخية.

وفي هذا العدد أيضا حوار خاص مع الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذي أكد أن قوانين الإصلاح الزراعى حققت الدعم والحماية للفلاح.

كما نقدم للمزارع خلال هذا العدد أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر للحصول على أفضل إنتاجية من المحاصيل.

