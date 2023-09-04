من الجانب الإماراتي..البورصة المصرية: اهتمام كبير بصفقة الاستحواذ على شركة إيسترن كومباني

تحدثت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، عن أهمية إعلان شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية استحواذها على 30% من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قائلة: شركة الشرقية "إيسترن كومباني" تمثل قطاع في حد ذاته، فهي تمثل النسبة الأكبر صناعة السجائر في مصر.



وأضاف “رانيا يعقوب” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن شركة الشرقية للدخان تنتج مايقارب من 75% من السجائر في مصر، متابعة: الشركة مازالت محتفظة ومستحوذة على 21% من الشركة.





واسترسلت: هذا الاستحواذ سيسهم في إدخال التكنولوجيا لتطوير هذه الصناعة ورفع الصادرات، وشركة "جلوبال للاستثمار" الإماراتية تستحوذ على 30%



وأكدت على أن هناك شروط وضعت خلال تلك الصفقة، أهمها أن لا يكون هناك احتكار لهذه الصناعة وإدخال التكنولوجيا والحفاظ على العمالة.