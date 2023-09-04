عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الجانب الإماراتي..البورصة المصرية: اهتمام كبير بصفقة الاستحواذ على شركة إيسترن كومباني

شركة الشرقية للدخان
شركة الشرقية للدخان

تحدثت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، عن أهمية إعلان شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية استحواذها على 30% من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قائلة: شركة الشرقية "إيسترن كومباني" تمثل قطاع في حد ذاته، فهي تمثل النسبة الأكبر صناعة السجائر في مصر.

وأضاف “رانيا يعقوب” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن شركة الشرقية للدخان تنتج مايقارب من 75% من السجائر في مصر، متابعة: الشركة مازالت محتفظة ومستحوذة على 21% من الشركة.


واسترسلت: هذا الاستحواذ سيسهم في إدخال التكنولوجيا لتطوير هذه الصناعة ورفع الصادرات، وشركة "جلوبال للاستثمار" الإماراتية تستحوذ على 30% 

وأكدت على أن هناك شروط وضعت خلال تلك الصفقة، أهمها أن لا يكون هناك احتكار لهذه الصناعة وإدخال التكنولوجيا والحفاظ على العمالة.

 

ايسترن كومباني الشركة الشرقية شركة الشرقية للدخان السجائر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ماذا يحدث عند قراءة الدخان قبل النوم؟.. 10 عجائب تجعلك لا تفوتها

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

السبب مجهول| انفجار أقوى حاملة طائرات صينية في البحر.. شاهد

ترشيحاتنا

هجوم أوكراني جديد على الأراضي الروسية.. والدفاع الجوي يتحرك

معالج كوالكوم وكاميرا 64 ميجابيكسل.. أفضل موبايل ريلمي للشباب في السوق

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية في جميع المحافظات بتنسيق 2023

نسخة من مازيراتي وبهذا السعر.. جاك j7 موديل 2024 حاليا في مصر

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

4 صفات لا يجتمعن فيك إلا وكنت واحدًا من أهل الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام خرما وغالية بن على يتألقان على مسرح المحكي في الليلة الـ11 من المهرجان

بعد دعمها له في سفاح الجيزة.. 10 صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي| شاهد

بالأبيض.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار الأسود| فوائد خارقة

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ