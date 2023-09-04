أخبار مصر على مدار 24ساعة.. شركة إماراتية تستحوذ على 30% من أسهم الشرقية للدخان

أخبار مصر.. شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

"جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية تستحوذ على 30 % من أسهم إيسترن كومباني

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

خلال لقاء السيسي.. إيني تعلن ضخ استثمارات بقيمة 7.7 مليار دولار خلال 4 سنوات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدداً من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الكيني تطورات القضايا الإقليمية وملفات الاتحاد الإفريقي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الكيني "ويليام روتو".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع أخيه الرئيس

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من قانون حوافز الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

الحوار الوطني.. نقيب الصحفيين: الصحافة بمصر ماتت وثقة الجماهير تراجعت بنسبة كارثية

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن حرية التعبير والرأي جزء لا يتجزأ من حرية الصحافة، مؤكدا أن حرية الصحافة هي ضمانة لشرعية النظام ولاستمرارية الأنظمة.

بينهم غير نقابيين.. ضياء رشوان: الدولة أفرجت عن 50 صحفيا

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم الإفراج خلال الفترة الماضية عن أكثر من 50 صحفي من المحبوسين في قضايا الرأي والنشر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحوار الوطني.. البلشي: الإعلام والصحافة الحرة على رأس الضمانات المطلوبة للتطور السياسي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي ، نقيب الصحفيين ، سيظل الإعلام الحر والصحافة الحرة على رأس الضمانات المطلوبة لأي تطور سياسي وأي محاولة للانفتاح في المجتمع، ودون العمل معًا على وضع ضمانات واضحة تضمن حرية الصحفيين والإعلاميين في تناول الشأن العام، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم بكل حرية، فإن كل الخطوات المبذولة على هذا الطريق ستبقى محل تساؤل كبير، بل ربما تصبح مطعنًا رئيسياً في جدية أى إجراء مهما حسنت النوايا.

وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وأحمد رأفت نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى مطار غواروليوس ساو باولو بالبرازيل

استقبل مطار غواروليوس ساو باولو الدولي، أولى رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة و ساو باولو بالبرازيل، عبر أحدث طائرات الشركة طراز B787-9 دريم لاينر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وأحمد رأفت، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

القابضة للمطارات تختم فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية

اختتمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣،والذي بدأ من منتصف شهر يونيو وحتي نهاية اغسطس لهذا العام مع استمرار بعض البرامج التدريبية لمنتصف سبتمبر .

كيفية الحصول على قرض حسن من بنك ناصر | اعرف الأوراق المطلوبة

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرض الزواج للشباب المقبلين على تجهيز عش الزوجية، وقرض حسن ، الأمر الذى تبحث عنه الكثير من الأسر المصرية من محدودى الدخل لتيسير الزواج لأبنائهم، وعن القروض المخصصة للمقبلين على الزواج بدون فوائد، أو بفائدة قليلة.

بتوجيه من السيسي.. توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى في شبة جزيرة سيناء

شارك السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء بحضور بعض المحافظين ومستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وقيادات الوزارة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

الرئيس السيسي يوجه بمسار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.