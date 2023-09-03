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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى مطار غواروليوس ساو باولو بالبرازيل

مصر للطيران
مصر للطيران

استقبل مطار غواروليوس ساو باولو الدولي، أولى رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة و ساو باولو بالبرازيل، عبر  أحدث طائرات الشركة طراز B787-9 دريم لاينر.

واستقبل مطار غواروليوس رحلة مصر للطيران بتسجيل SU-GET رقم MS3910، التي تعتبر الأولى في تاريخ الشركة الوطنية لهذا الخط.

وبحسب مصادر بمصر للطيران، فإن رحلة اليوم رحلة خاصة تتم كل اسبوعين بشكل غير منتظم تمهيدا لتشغيلها كخط منتظم خلال الفترة القريبة القادمة.

وتعتزم الشركة الوطنية مصر للطيران، أيضا إعادة تشغيل خطها المباشر بين  القاهرة والعاصمة اليابانية طوكيو، خلال سبتمبر الحالي بواقع رحلة أسبوعيًا.

وتنسق مصر للطيران أيضا، خلال الفترة الحالية من خلال العلاقات الدبلوماسية التي تجمع وزارة الطيران المدني مع السفارة الكورية في مصر، لتشغيل خط طيران مباشر يربط مصر بكوريا الجنوبية لدفع حركة السياحة والاقتصاد وارتفاع معدلات التبادل التجارى بين الدولتين.

مصر للطيران مطار غواروليوس ساو باولو

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