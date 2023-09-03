كيفية الحصول على قرض حسن من بنك ناصر | اعرف الأوراق المطلوبة

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرض الزواج للشباب المقبلين على تجهيز عش الزوجية، وقرض حسن ، الأمر الذى تبحث عنه الكثير من الأسر المصرية من محدودى الدخل لتيسير الزواج لأبنائهم، وعن القروض المخصصة للمقبلين على الزواج بدون فوائد، أو بفائدة قليلة.



فى السطور التالية نوضح كيفية الحصول على قرض زواج بدون فائدة أو بفائدة قليلة من بنك ناصر الاجتماعىعند دخولك فروع بنك ناصر الاجتماعى على مستوى الجمهورية، خاصة فرع القاهرة، تشاهد يوميا العشرات من الأسر الفقيرة التى تبحث عن قروض ومنح الزواج لتجهيز بناتهم أو عن إعانات مخصصة للزواج.

ومن أهم الوسائل التى يستخدمها بنك ناصر الاجتماعى فى تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.



الفئات المستحقة للحصول على قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعى:

يتيح بنك ناصر الاجتماعى قروضا لأصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

الشروط والأحكام التى وضعها بنك ناصر الاجتماعى للحصول على قرض الزواج كالتالي:

حال الاقتراض بضمان المرتب:

اشترط بنك ناصر الاجتماعى ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

كما اشترط بنك ناصر الاجتماعى حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى:

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق:

اشترط بنك ناصر الاجتماعى تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

إجراءات الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعى:

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة".

الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

(حال قرض الزواج): تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لا تزيد مدته على سبع سنوات".

(حال قرض العلاج): تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

منح الزواج

لم يقتصر الأمر على ذلك بل هناك منح للزواج من تمنحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منحة زواج للفتاة المتوفى والدها إذا كانت مستحقة للمعاش، ويحق الحصول المنحة للذين لم يمر على زواجهم أكثر من 5 سنوات.

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية شروط وخطوات صرف منحة الزواج وهي للبنت أو الأخت، حيث إنه ​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت بسبب الزواج، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة ما يلي: تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج و لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، وألا يمر على الزواج خمس سنوات.

وحول شروط الحصول على قرض الزواج أوضحت الهيئة أنها أن يكون المتقدم مستحقًا في المعاش، وألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

وخطوات الحصول عليه: التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة وإحضار صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

وتقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8).

شروط وخطوات للحصول على منحة الزواج وإرفاق عدد من المستندات المطلوبة كما هي موضحة على الموقع الإلكتروني.

كما أن القانون ينص على منح الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت، منحة نقدية عقب وفاة والدهم وانقطاع معاشه، بعد زواجهم و"إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثي المعاش مضروبة في 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش".

وأوضح أن منحة الزواج للابنة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، وهذه المنحة حدها الأدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج ويتم صرفها على البطاقات الائتمانية أو كروت ميزة، وتصرف لمرة واحدة فقط.