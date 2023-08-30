عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون فوائد .. شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر

صدى البلد

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرض الزواج للشباب المقبلين على تجهيز عش الزوجية  ، الأمر الذى  تبحث عنه  الكثير من الأسر المصرية من محدودى الدخل عن فرص تيسير الزواج لأبنائهم وعن القروض المخصصة للمقبلين على الزواج بدون فوائد ،أو بفائدة قليلة .


فى السطور التالية نوضح كيفية الحصول على قرض زواج بدون فائدة أو بفائدة قليلة من بنك ناصر الاجتماعى.

عند دخولك فروع بنك ناصر الاجتماعى على مستوى الجمهورية خاصة فرع القاهرة تشاهد يوميا  العشرات من الأسر الفقيرة التى تبحث عن قروض و منح الزواج لتجهيز بناتهم أو عن اعانات مخصصة للزواج .

 

و من أهم الوسائل التى يستخدمها بنك ناصر الاجتماعى  فى تقديم خدمات اجتماعيه مميزه لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية  بحد اقصى عشرة آلاف جنيه و بدون فوائد ، وبمصاريف إدارية بسيطة ، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات  ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.


الفئات المستحقة للحصول على قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعى :

يتيح بنك ناصر الاجتماعى قروضا لأصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

 الشروط والأحكام التى وضعها بنك ناصر الاجتماعى للحصول على قرض الزواج  كالتالي  :

حال الاقتراض بضمان المرتب :-

اشترط بنك ناصر الاجتماعى ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

 كما اشترط بنك ناصر الاجتماعى حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى :-

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عاما ، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

 حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق :

اشترط بنك ناصر الاجتماعى تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

 إجراءات الحصول على قرض الزواج  من بنك ناصر الاجتماعى  :-

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة" .

الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد .

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن .

(حال قرض الزواج) : -تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لاتزيد مدته على سبع سنوات".

(حال قرض العلاج) :- تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة) : تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص .

منح الزواج 

لم يقتصر الأمر على ذلك بل هناك منح للزواج من تمنحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منحة زواج للفتاة المتوفى والدها إذا كانت مستحقة للمعاش، ويحق الحصول المنحة للذين لم يمر على زواجهم أكثر من 5 سنوات.

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية شروط وخطوات صرف منحة الزواج وهي للبنت أو الأخت، حيث إنه ​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت بسبب الزواج، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة ما يلي، تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج و لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، وألا يمر على الزواج خمس سنوات .

وحول  شروط الحصول على قرض الزواج أوضحت الهيئة : أن يكون المتقدم مستحقًا في المعاش ، وألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

وخطوات الحصول عليه :- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة واحضار صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي وإحضار  صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

وتقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8).

 شروط وخطوات للحصول على منحة الزواج و إرفاق عدد من المستندات المطلوبة كما موضحة على الموقع الإلكتروني.

كما أن  القانون ينص على منح الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت، منحة نقدية عقب وفاة والدهم وانقطاع معاشه، بعد زواجهم و"إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة في 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش" موضحا ان منحة الزواج للابنة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، وهذه المنحة حدها الأدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج ويتم صرفها على البطاقات الائتمانية أو كروت ميزة، وتصرف لمرة واحدة فقط. 

قرض الزواج بنك ناصر الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

روبوت هندي يعلن مفاجأة كبرى بعد أيام على سطح القمر .. ما القصة؟

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

مجموعة من الصواريخ تسقط قرب حقل غاز في العراق

محاصيل مختلفة .. البحوث الزراعية بمشروع توشكى تزف بشرى

عودة الأرز على بطاقة التموين في هذا الموعد

انهيار أسعار الأعلاف قريبًا | مفاجأة تعلنها الزراعة التعاقدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ