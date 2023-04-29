قرض الزواج بدون فائدة من التأمينات الاجتماعية | شروط الحصول عليه

تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، قرض الزواج بدون فائدة للشباب المقبلين على الزواج لشراء احتياجاتهم وشراء جهاز العروسة حيث يقدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منحة الزواج للفتاة عند وفاة والدها أو من يعيلها، ويتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة عند الزواج وانقطاع المعاش، كما يمكن للابن الحصول على المنحة بعد بلوغه سن معين أو التحاقه بعمل، لأن في هذه الحالة يكون سبب استحقاقه للمنحة هو انقطاع المعاش عنه.

وتبحث الكثير من الأسر المصرية من محدودى الدخل عن تسهيلات ائتمانية لتجهيز ذويهم .. فى السطور التالية نوضح شروط الحصول على قرض زواج بدون فائدة ويصرف من بنك ناصر الاجتماعى.

عند زيارة اى فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعى على مستوى الجمهورية خاصة فرع القاهرة تشاهد أسر تتسأل عن قروض و منح تمنح للزواج وذلك لتجهيز ابنائهم وذلك من خلال القرض المتاح من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

وتقدم الخدمات الاجتماعيه لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد اقصى عشرة آلاف جنيه و بدون فوائد ، وبمصاريف إدارية بسيطة ، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.



الفئات المستحقة للحصول على القرض من بنك ناصر الاجتماعى :

يتيح قروضا لأصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

الشروط والأحكام التى وضعها بنك ناصر الاجتماعى للحصول على قرض كالتالي :

حال الاقتراض بضمان المرتب :-

اشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

كما يشترط حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى :-

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عاما ، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق :-

تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

إجراءات الحصول على الخدمة من بنك ناصر الاجتماعى :-

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة" .

الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد .

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن .

(حال قرض الزواج) : -تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لاتزيد مدته على سبع سنوات."

(حال قرض العلاج) :- تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة) : تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص .

منح الزواج

لم يقتصر الأمر على ذلك بل هناك منح للزواج من تمنحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منحة زواج للفتاة المتوفى والدها إذا كانت مستحقة للمعاش، ويحق الحصول المنحة للذين لم يمر على زواجهم أكثر من ٥ سنوات.

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية شروط وخطوات صرف منحة الزواج وهي للبنت أو الأخت، حيث إنه ​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت بسبب الزواج، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة ما يلي، تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج و لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، وألا يمر على الزواج خمس سنوات .

وحول شروط الحصول على قرض الزواج أوضحت الهيئة :

أن يكون المتقدم مستحقًا في المعاش

وألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

خطوات الحصول القرض

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة

احضار صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي

إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8).

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه من حق الابنة صرف منحة الزواج إذا كانت مستحقة للمعاش، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وينص القانون على منح الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت، منحة نقدية عقب وفاة والدهم وانقطاع معاشه، بعد زواجهم .

وحول القيمة المالية المستحقة "إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة في 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش" و منحة الزواج للابنة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، وهذه المنحة حدها الأدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج ويتم صرفها على البطاقات الائتمانية أو كروت ميزة، وتصرف لمرة واحدة فقط.