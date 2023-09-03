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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بينهم غير نقابيين.. ضياء رشوان: الدولة أفرجت عن 50 صحفيا

ضياء رشوان منسق الحوار
ضياء رشوان منسق الحوار الوطني

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم الإفراج خلال الفترة الماضية عن أكثر من 50 صحفي من المحبوسين في قضايا الرأي والنشر.

وأشار ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن مناقشات المحور السياسي، أن قرار الإفراج كان يشمل 32 صحفي نقابي و18 صحفي غير نقابي،قائلا: الإصلاح السياسي لابد أن يمر من هذه البوابة، بوابة حرية الآراء والتعبير وهو ما حرصنا عليه منذ بداية الحوار الوطني سواء في الجلسات العلنية أو الخاصة.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني رغم تعارض الآراء واختلافها لم تشهد في مرة تجاوز من أي طرف من الأطراف، وهو الأمر الذي يؤكد أننا بلغنا الرشد، قائلا: "لدينا استحقاق مهم للغاية نحو التطور الدستوري في هذا البلد مطلع العام القادم وهو يكمل ما بدأه الحوار الوطني من حريات.


وأضاف قائلا: " أرى أن كل من لم يشترك في الحوار الوطني لاي سبب، أن ينتقد الحوار الوطني لأنها عملية ناجحة بحرية المناقشات داخله، الحوار الوطني جرى كما تجري اللقاءات والنقاشات الحرة .. لقد بلغنا الرشد".

 

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