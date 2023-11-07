وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

يتساءل المواطنون عن أسعار السجائر الجديدة والتبغ والسجائر الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون الذي يفرض زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدود جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميًا، ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة نحو 50 قرشًا لكل فئة من الشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية.

كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.

وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إقرار زيادة بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للحد الأدنى والأعلى لشرائح أصناف السجائر، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ 88.171 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي 2023 ــ 2024، مقارنة بـ 86.448 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهي فى يونيو الماضي.

ويستعرض لكم موقع “صدى البلد”، أسعار السجائر بعد الموافقة على ضريبة القيمة المضافة، خلال هذا التقرير.

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، على النحو التالي:

الفئة الأولى الشعبي، سعر سجائر كليوباترا وأخواتها لن يتخطى الـ 31 جنيها، بعدما وصل سعرها إلى 55 جنيهًا، أي أنها تراجعت 24 جنيهًا. أما سجائر الفئة الوسطى مثل “إل إم” وأخواتها، فلن تزيد على 43 جنيهًا. أما سجائر الفئة العليا “المارلبورو”، فستكون بين 55- 60 جنيهًا فقط، بعدما وصلت إلى 90 جنيها.

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر وفقًا للأسواق

بلغ سعر علبة السجائر كليوباترا نحو 48 جنيهًا. وصل سعر علبة السجائر كليوباترا بوكس نحو 50 جنيهًا. سجل سعر علبة السجائر إل إم الأزرق نحو 60 جنيهًا. وصل سعر علبة السجائر إل إم الأحمر نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر علبة السجائر مارلبورو الأبيض نحو 75 جنيهًا. سجل سعر علبة السجائر مارلبورو الأحمر نحو 75 جنيهًا. وصل سعر علبة السجائر ميريت نحو 75 جنيهًا.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، هاني أمان، إن الشركة أوقفت بيع السجائر اليوم، الثلاثاء، قائلاً: “أوقفنا البيع اليوم، ومجلس إدارة الشركة سيعتمد الأسعار الجديدة في اجتماع طارئ اليوم”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في تصريحات له: “سنعلن الأسعار الجديدة مساء اليوم، وستكون هي الأكبر من حيث عدد المنتجات التي تشملها زيادة الضرائب وفقًا لما تم إقراره بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وحول انتهاء أزمة اختفاء السجائر وزيادتها أسعارها بشكل عشوائي، قال أمان: “الأزمة بيخلقها التجار وبيحاولوا يطوروها مع الوقت، الإعلان عن الأسعار مساء اليوم، سيدفع التجار للتخلص من البضاعة الموجودة لديهم، ما يخلق فائضا في السوق، ويساهم في انتهاء الأزمة بشكل كبير”.