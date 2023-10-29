كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

يتساءل المواطنون عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، والسائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016؛ لزيادة ضرائب السجائر والتبغ.

ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق

وتشهد الأسواق زيادة في أسعار السجائر والتبغ بشكل رسمي، بعد إقرار مجلس النواب زيادة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر، والتي تأتي في إطار زيادة الحصيلة الضريبية المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر، والتي دفعت بعض الشركات وشعبة التبغ إلى المطالبة بإجراء تعديل على الضريبة الخاصة بالسجائر، وهو ما حدث بالفعل.

وتضمن مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة، بالإضافة إلى رفع سعر التبغ المسخن وسائل السجائر الإلكترونية.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال جلسة اليوم الأحد، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، لافتًا إلى أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في زيادة أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.

وأكد “الفقي”، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر والتبغ يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، يجب العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.

ومن جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه مع التعديلات التي أقرها القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، خاصة وأنهم كانوا قد شاركوا في وضعها.

وأوضح "الإمبابي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اعتراضه فقط على أحد البنود في التعديلات الجديدة والتي سمحت للشركة صاحبة الصفقة الأشهر والتي استحوذت على جزء من أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) بالاحتكار للفئة الدنيا من السجائر (الشعبية)، حيث إنه وفق المنصوص عليه يمكن ألا تقوم بتجديد التعاقد مع أي شركة للاستيراد من الخارج في حين أنه وقت سيطرة الشرقية للدخان كانت كافة الشركات تستطيع الاستيراد.

وأشار إلى أنه يوافق على كل ما تضمنه القانون من بنود ونصوص، موضحا أنه وفق القانون الجديد قد تم توزيع الشرائح الضريبية وذلك كان مطلبا للشعبة، حيث تبدأ الفئة الدنيا من جنيه إلى 31 جنيها والوسطى من 31 إلى 45 جنيها، والعليا من 45 جنيها إلى ما يزيد وأن تحديد الضريبة الثابتة كان قرار الشعبة بمقدار نصف جنيه فقط لا غير على كل شريحة.

عقوبة التلاعب بأسعار السجائر

والجدير بالذكر، أن يستغل بعض التجار لا سيما فترات الأزمات في احتكار السلع، خاصة بعد الحديث عن فرض ضريبة عليها حتى لو بشكل طفيف، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار أو احتكارها منعا لحدوث ازمات بشأنها بالسوق.

ويعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على أن: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

ونرصد لكم تعديلات القانون الشرائح 1 و2 و3 و4، وفقًا للآتي:

زيادة قيمة الضريبة المضافة على السجائر بواقع 50 قرشًا لتصبح 450 قرشا بدلًا من 400 قرش على الأصناف المنتجة محليا على ألا يزيد سعر المنتج النهائي للمستهلك منها عن 71 جنيها.

وزيادة قيمة الضريبة المضافة على السجائر بواقع 50 قرشًا لتصبح 700 قرش بدلًا من 650 قرشًا على الأصناف المصنعة محليا على ألا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 31 جنيها ولا يجاوز 45 جنيه.

وزيادة قيمة الضريبة المضافة بواقع 50 قرشًا لتصبح 750 قرشا بدلًا من 700 قرش على السجائر المحلية أو المستوردة ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 45 جنيها.

وزيادة سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو جرام صافي.

وزيادة سعر السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية ليصبح 4 جنيهات لكل ملليلتر.

وتطبيق زيادة في قيمة الضريبة المضافة على المعسل والنشوق والمدغة لتصبح 225% للمستورد و110 % للمحلي.

وسجلت أسعار السجائر اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في الشركة الشرقية للدخان قبل الزيادة الجديدة ما يلي: