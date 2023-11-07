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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صدى البلد يكشف أسباب توقف بيع السجائر اليوم.. وتوقعات بزيادة الأسعار| تفاصيل

السجائر
السجائر

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن سبب توقف بيع السجائر اليوم قائلا: أوقفنا البيع اليوم، ومجلس إدارة الشركات سيعتمد الأسعار الجديدة في اجتماع طارئ اليوم، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة مساء اليوم، وستكون هي الأكبر من حيث عدد المنتجات التي تشملها زيادة الضرائب وفقا لما تم إقراره بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف إبراهيم إمبابي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المنتظر زيادة أسعار السجائر رسميا من الشركات بمختلف شرائح أسعارها خلال ساعات، وإعلان قوائم جديدة بالأسعار بعد زيادتها، موضحًا أن أسعار السجائر الرسمية تختلف عن غير الرسمية في الأسواق والتي تشهد زيادة كبيرة في بعض الأصناف وسط أزمة نقصوعدم توافر بعض المنتجات في عدد من الأماكن.

الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية

وتوقع «إمبابي» أن تصل الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية مثل كليوباترا والسوبر والبوكس للعبوة 20 سيجارة إلى بين 28 و30 جنيها، وذلك من أجل ترك مساحة لزيادة أخرى خلال الفترة المقبلة في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تحديد الحد الأقصى لشريحة هذه الأصناف من السجائر عند 31 جنيها.

وأشار إلى أن الشركات ترفع الإنتاج مع زيادة الأسعار المتوقعة بما يسهم في حل أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه في السوق الرسمية، لأن المستويات الجديدة للأسعار ستمكن الشركات من تغطية تكاليف الإنتاج، إضافة إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تشهد أسعار السجائر زيادة، بسبب صدور القانون الذي كنا نسعى له منذ 4 أشهر.

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