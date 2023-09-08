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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

تقسيم الشركة الشرقية
تقسيم الشركة الشرقية للدخان

قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" تقسيم الشركة، وفقا لقرارات مجلس الإدارة المرسلة للبورصة يوم الأربعاء، وقالت الشركة، إن قرار تقسيم الشركة يأتي لفصل الأصول العقارية غير المستغلة.

مُحدث: الشرقية للدخان المصرية تقرر تقسيم الشركة لفصل الأصول العقارية غير المستغلة
تقسيم الشركة الشرقية للدخان

تقسيم الشركة الشرقية للدخان

وتخلت الحكومة عن حصة الأغلبية في الشركة- مع تراجع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية من 50.9% إلى 20.9%- ما يعني أن المساهم الحكومي لم يعد المساهم الأكبر في الشركة، بعد أن باعت حصة 30% من الشرقية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار - مالك شركة إعمار العقارية الإماراتية - من بين المستحوذين على حصة الحكومة التي باعتها.

وقفزت أرباح الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الصافية خلال العام المالي الماضي بنحو 90% لتصل إلى نحو 7.7 مليار جنيه.

وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، لتسجل 18 مليار جنيه مقابل 17,1 مليار جنيه العام المالي السابق.

كانت الحكومة قد أعلنت إتمام بيع حصة بنسبة 30% في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، تغير هيكل الملكية لتصبح شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية ثاني أكبر المساهمين في الشركة.

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وحسب بيانات الإفصاح المقدمة إلى البورصة المصرية، يصبح هيكل المساهمين الجديد للشركة، كالتالي: الحصة الأولى لشركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بواقع 30%، ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) بواقع 20.95%، وفي المركز الثالث صناديق استثمار "آلان جيري"، بواقع 7.21%، ثم اتحاد العاملين المساهمين بحصة تبغ نسبتها 5.20%، وأخيرًا الأسهم الحرة بنسبة 36.20%.

ويوم الأحد الماضي، شهد رئيس  الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، لصالح شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

وقال وزير قطاع الأعمال، المهندس محمود عصمت، إنه "بموجب الاتفاقية الموقعة تستحوذ شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه سوق السجائر في مصر أزمة خانقة مع توسع ظاهرة الاحتكار وسيطرة عدد من التجار على كميات كبيرة وتخزينها ما تسبب في اشتعال الأسعار بنسب قياسية.

الشرقية للدخان تبدأ إجراءات التقسيم لفصل الأصول العقاريةالأربعاء 06/سبتمبر/2023 - 11:26 ص أكدت الشركة الشرقية للدخان ، على أنه تم البدء في إجراءات تقسيم الشركة الشرقية إيسترن كومياني، بعد بيع حصة 30%
تقسيم الشركة الشرقية للدخان

انخفاض أسعار السجائر

ومع تدخل الشركة الشرقية للدخان، شهدت أسعار السجائر انخفاضًا نسبيًا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث رفعت الشركة إنتاجها إلى 1560 مليون سيجارة يومياً، ولكن الاستقرار لم يدم طويلاً، حتى عادت الأسعار للصعود خلال الأسبوع الأخير من الشهر.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن الشركة نفذت ما وعدت به بشأن أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وحدث تجاوب في السوق، موضحًا أن هناك مقاومة شديدة من المستفيدين من الأزمة.

وتعهد "أمان" باتخاذ مواقف جديدة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حجم المكاسب التي يحققها التجار من بيع السجائر في السوق السوداء يستحق المقاومة من جانبهم.

وقبل أيام، أعلنت الشركة زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 15%، مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية. جاء هذا القرار في ظل تشبث التجار بتخزين السلعة وبيعها في السوق السوداء.

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من جانبه، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، إن قرار شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، بتوفير 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية، سينعش حجم مستلزمات الإنتاج بالشركة الشرقية للدخان.

وأضاف رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، أنه مع زيادة مستلزمات الإنتاج، ستتمكن الشرقية للدخان من استمرار رفع الكميات المنتجة، لإشباع السوق المصرية من المنتج المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

وتابع إمبابي، أنه مع رفع الكميات المنتجة تارة أخرى، وارتفاع المعروض المحلي، سيلجأ التجار لتخفيض الأسعار، لتصل أسعار السجائر الشعبية إلى مستويات متقاربة للسعر العادل.

وصعد سهم الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني، المقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 8.76% ليصل إلى سعر 23.60 جنيه في منتصف تعاملات جلسة الثلاثاء، ذلك بعد أن تم توقيع اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية، لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، مساء الأحد.

وفي ضوء الانخفاض الأخير في أسعار السجائر، جاءت أسعار السجائر  كما يلي:

  • سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيهًا.
  • سعر سجائر كليوباترا بوكس أبيض 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر مونديال أحمر 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر مونديال أزرق 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر مونديال لايت 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول جنيها 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر بلمونت 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر ستار جنيها 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر بوسطن جنيها 24 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر بال مال 35 جنيها.
  • بلغ سعر سجائر فايسروي 35 جنيها.
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