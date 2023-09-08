المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال : مصر تنتج نحو 3.5 مليار علبة سجائر سنوياً

صرح منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، بأن جميع إيرادات بيع السجائر بأسعار غير رسمية خارج نطاق الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبدالغني خلال مشاركته في برنامج "يحدث في مصر" الذي يُبث على فضائية "ام بي سي مصر" أمس الخميس، أن بعد الشراكة مع الإمارات، تسير الأمور بشكل جيد.

وأشار إلى أن الشريك الإماراتي قدم تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار لتطوير عمليات الإنتاج وضمان توفير الكميات اللازمة من التبغ لسد احتياجات الشركة والسوق المصرية.

وأوضح أن مصر تقوم بإنتاج حوالي 3.5 مليار علبة سجائر سنوياً، وأن هناك تحسنًا قريبًا في أزمة السجائر.