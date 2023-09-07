قطاع الأعمال: إنشاء مشروع قومي لصناعة الجينز بتكلفة 50 مليار جنيه

قال منصور عبد الغنى، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة المصرية فى المرحلة الحالية ومنذ عدة سنوات تتجه إلى دعم الصناعة.

وأضاف منصور عبد الغنى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، أن صناعة الغزل والنسيج من أعظم الصناعات التحويلية التي تدعمها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من محصول القطن المصرى.

صناعة الانسجة

وأوضح أن الدولة تنفذ مشروع وطنى تكلفة لدعم صناعة الانسجة بتكلفة 50 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء 5 مصانع بالمحلة الكبرى.

وأضاف: تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز في مصر، وسيتم توفير 23 مليون متر طولى أقمشة الجينز سنويا وإنتاج يومى 125 طن غزول سميكة أقمشة الجينز.