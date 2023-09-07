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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطاع الأعمال: إنشاء مشروع قومي لصناعة الجينز بتكلفة 50 مليار جنيه

البناطيل الجينز
البناطيل الجينز

قال منصور عبد الغنى، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة المصرية فى المرحلة الحالية ومنذ عدة سنوات تتجه إلى دعم الصناعة.

وأضاف منصور عبد الغنى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر  قناة “دي إم سي”، أن صناعة الغزل والنسيج من أعظم الصناعات التحويلية التي تدعمها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من محصول القطن المصرى. 

صناعة الانسجة

وأوضح أن الدولة تنفذ مشروع وطنى تكلفة لدعم صناعة الانسجة بتكلفة 50 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء 5 مصانع بالمحلة الكبرى. 

وأضاف: تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز في مصر، وسيتم توفير 23 مليون متر طولى أقمشة الجينز سنويا وإنتاج يومى 125 طن غزول سميكة أقمشة الجينز. 

50 مليار جنيه الدولة المصرية الأنسجة الأعمال العام الصناعات التحويلية الغزل والنسيج المحلة الكبرى أنسجة دعم الصناعة

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