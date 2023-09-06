هوت بأسعار السجائر.. كيف أحدثت صفقة بيع جزء من الشرقية للدخان انفراجة بالسوق؟

شهدت أسعار السجائر انخفاضاً ملحوظاً بعد ما، صفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، الأحد الماضي، على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، بقيمة 625 مليون دولار.

وأكدت شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، أنها ستوفر ما يقرب من 150 مليون دولار لشراء المواد التبعية اللازمة للتصنيع.

أزمة أسعار السجائر

وبعدما شهدت السوق المصرية، ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار السجائر الشعبية والمستوردة، لتصل الزيادة غير الرسمية والمفتعلة من قبل التجار أصحاب النفوس الضعيفة إلى 100%، تسأل الكثير عن تأثير صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشرقية للدخان على أسعار السجائر.

والمعروف أن ارتفاع وانخفاض الأسعار مرهون بالعرض والطلب، لذا ارتفعت أسعار السجائر الشعبية مع زيادة الطلب وضعف المعروض بفعل التجار.

وهناك أسباب أخرى توثر على ارتفاع أسعار السجائر الشعبية والأجنبية، أهمها مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها التبغ المستورد، إضافة إلى الضرائب المحددة على تلك المنتجات.

في هذا الصدد، كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن مصير أسعار السجائر بعد استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، أن هذا الاستحواذ لن يؤثر على أسعار السجائر أو المعسل في الفترة المقبلة أو على ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن أزمة السجائر ستنتهي في غضون أسبوع، حيث سيتم شراء التبغ والمواد الخام اللازمة لزيادة الإنتاج.

وأوضح أن قيمة الصفقة بلغت 625 مليون دولار، مما سيعزز البورصة المصرية ويزيد من التداول، ويظهر مصداقية الدولة في عمليات التخارج من بعض القطاعات، لافتاً إلى أن اتفاقية الاستحواذ تتضمن أيضًا ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وسيتم زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدي لزيادة الأسعار.

من جانبه، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، إن قرار شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، بتوفير 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية، سينعش حجم مستلزمات الإنتاج بالشركة الشرقية للدخان.

وأضاف رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، أنه مع زيادة مستلزمات الإنتاج، ستتمكن الشرقية للدخان من استمرار رفع الكميات المنتجة، لإشباع السوق المصرية من المنتج المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

وتابع إمبابي، أنه مع رفع الكميات المنتجة تارة أخرى، وارتفاع المعروض المحلي، سيلجأ التجار لتخفيض الأسعار، لتصل أسعار السجائر الشعبية إلى مستويات متقاربة للسعر العادل.

وصعد سهم الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني، المقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 8.76% ليصل إلى سعر 23.60 جنيه في منتصف تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، ذلك بعد أن تم توقيع اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية، لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، مساء الأحد الماضي.

أسعار السجائر

وفي ضوء الانخفاض الأخير في أسعار السجائر جاءت أسعار السجائر كما يلي :-

-بلغ سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيهًا

-بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس أبيض 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر مونديال أحمر 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر مونديال أزرق 24 جنيها

-بلغ سعر سجائرمونديال لايت 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول جنيها 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر بلمونت 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر ستار جنيها 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر بوسطن جنيها 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر بال مال 35 جنيها

-بلغ سعر سجائر فايسروي 35 جنيها

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.

شركة إيسترن كومباني

ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.

وقال وزير قطاع الأعمال: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (19,336,625,000 جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدًا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وتابع: تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9% ؜ من رأسمال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.