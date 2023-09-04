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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضخ 150 مليون دولار.. بشري ساره بشأن أسعار السجائر

أسعار السجائر
أسعار السجائر

أكد منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن ضخ مبلغ  150 مليون دولار لشراء الدبغ يساهم في إنهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصري وإنهاء السوق السوداء احتكار السجائر. 

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ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟


وأضاف منصور عبدالغني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن شركة اماراتية استحوذت على 30٪ من الشركة الشرقية الدخان، وتم التوقيع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 
وتابع منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن الأزمة بدأت بمشكلة في الإمداد، وليس مشكلة في نقص او شح عملة الدولار، وليس للدولار اي علاقة بهذا الأزمة تماما. 

 

أسعار السجائر 

واكمل منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن أسعار السجائر كما هي، ولن تشهد اي ارتفاع في أسعار السجائر بل ستصل لما كانت عليه.

 

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