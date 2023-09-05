إيسترن كومباني تحقق زيادة تاريخية في صافي أرباحها بنسبة 90%

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قياسي قدره 7.7 مليار جنيه تقريباً عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023، بزيادة نسبتها 90٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 4 مليارات جنيه مصري تم تحقيقها في فترة المقارنة السابقة.

وحققت إيسترن كومباني، وفقا لبيان البورصة اليوم هامش صافي ربح قياسي بنسبة 43٪ عن نفس الفترة، مقارنة بهامش صافي ربح 24٪ تم تسجيلها في فترة المقارنة.

كما أظهرت النتائج المالية زيادة صافي إيرادات الشركة بنسبة 5٪ على أساس سنوي، حيث سجلت 18 مليار جنيه مصري مقابل 17,1 مليار جنيه مصري العام الماضي. وعن نفس الفترة، سجلت الشركة مجمل ربح قدره 8,2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 7,8 مليار جنيه مصري، كما حققت هامش مجمل ربح 46٪ للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، فيما سجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.

أما عن الأداء التشغيلي، نجحت الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات (شاملة الضرائب) قدره 66 مليار جنيه، كما ارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13٪ على أساس سنوي حيث سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16,5 مليار جنيه مقارنة بـ 14,5 مليار جنيه خلال العام الماضي، زيادة في مبيعات منتجات المعسلات بمقدار 52٪ أيضا على أساس سنوي ليسجل مبيعات بقيمة 203 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 133 مليون جنيه في العام الماضي.

جدير بالذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تصنف كأغلى علامة تجارية في التبغ بالشرق الأوسط وأفريقيا، فالشركة تسعى من خلال سياسة الجودة لتحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية. وقد تم اختيار الشركة من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 وهوما يأتي نتاجا لما شهدته الشركة خلال الفترة السابقة من نجاحات كبيرة، مما ساهم بأن تكون ضمن القائمة التي تضم كبرى الشركات في قطاعات الصناعة، والإنشاءات، والعقارات، والبنوك، والخدمات المالية، وقطاع التجزئة، حيث جاءت في المرتبة الـ 15 بالقائمة.