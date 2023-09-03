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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. خبر سار بشأن أزمة السجائر وأحمد موسى يكذب ادعاءات عميل بالمخابرات الأمريكية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

احترسوا السرقة الأونلاين.. خبير أمن المعلومات يحذر من الذكاء الاصطناعي
حذر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من مخاطر الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي، والتعرض للسرقة.

 

مش تسجيلي .. مؤلف سفاح الجيزة يكشف أصعب مشهد جريمة بالمسلسل
أكد الكاتب محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، أنه لا يقوم بتقديم شخصية أو القصة الواقعية لسفاح الجيزة تحديدا ولكنه مسلسل درامي مستند إلى بعض الوقائع الحقيقية، وكل ما يُعرض داخل المسلسل لا يُمثل الواقع.

 

انفراجة جديدة.. الشرقية للدخان تعلن خبرا سارا بشأن أزمة السجائر| فيديو
قال هاني إمام العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان٫ إن أزمة السجائر شهدت انفراجة خلال الأيام الماضية.

 

بعد انضمام مصر لـ بريكس .. حقيقة انخفاض أسعار السيارات بنسبة 60% .. فيديو
كشف منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، حقيقة انخفاض الأسعار بنسبة 60% بعد انضمام مصر لـ بريكس.

 

شغالين على الهواء .. أحمد موسى يكذّب ادعاءات عميل بالمخابرات الأمريكية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أحد عملاء المخابرات الأمريكية يدعى سام قام بنشر كلام على لسانه لم يحدث في حلقة اليوم.

 

رقم خيالي في الأسبوع الواحد .. مفاجأة عن العرض السعودي لـ محمد صلاح
علق الإعلامي أحمد موسى،  على الأخبار المتداولة عن صفقة انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.


الفلاشة بايظة.. علي الحجار يكشف سبب أزمة حفله في مهرجان القلعة
كشف الفنان علي الحجار، تفاصيل أزمة حفله في مهرجان القلعة، قائلاً: "العطلة مكانتش مننا.. العطلة جات من فرقة جاية من سيرلانكا بيقدموا عرض مسرحي، وكانوا جايبين الموسيقى بتاعتهم على فلاشة، وباظت، وأخدوا وقت على بال ما جابوا غيرها".


قيد شيكابالا | مسئول بـ الزمالك يزف نبأ سارًا لجماهير الأبيض
قال عماد اللبناني، رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، إن الفريق موجود وسوف يسافر إلي تنزانيا للكونفدرالية، مشيراً إلى أن الكابتن عبدالواحد السيد قام بتقديم قائمة من الطلبات بالنسبة للفريق وسيتم عمل الأسرع فالاسرع لحل جميع المشكلات المتعلقة باللاعبين والمدربين.


تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن.. وثمن البيض مفاجأة
أكد حمادة إبراهيم الأمين العام لشعبة  لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن حاليا شهدت انخفاضا ملحوظا نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والأعلاف التي تدخل في العملية الإنتاجية .

 

 

أحمد موسى السجائر الذكاء الاصطناعي مصر اخبار التوك شو

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