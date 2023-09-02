قيد شيكابالا | مسئول بـ الزمالك يزف نبأ سارًا لجماهير الأبيض

قال عماد اللبناني، رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، إن الفريق موجود وسوف يسافر إلي تنزانيا للكونفدرالية، مشيراً إلى أن الكابتن عبدالواحد السيد قام بتقديم قائمة من الطلبات بالنسبة للفريق وسيتم عمل الأسرع فالاسرع لحل جميع المشكلات المتعلقة باللاعبين والمدربين.

وعلق "اللبناني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، علي موضوع قيد شيكابالا ، قائلاً "في سببين في هذا الموضوع وهم القضايا المتعلقة بالفيفا ويتم التعامل معها طبقاً للتوقيتات المتاح فيها الأموال"، موضحاً أن محبي نادي الزمالك كثيرون جدآ والجميع قدم مساعدات حتي يخرج النادي من الأزمات الحالية.

وتابع عماد اللبناني، أن اللجنة المؤقتة تحاول إدارة الأزمة الحالية للنادي بكافة الطرق والوسائل، منوهاً أن فريق كرة القدم يقدم احتياجاته ويتم تلبيتها أول بأول.