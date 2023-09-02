رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لمسئولي الأهلي بشأن عقوبة الزمالك

وجّه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ مسئولي النادي الأهلي عقب مطالبة النادي بضرورة توقيع عقوبة على الزمالك بشأن انسحابه من مباراة السوبر المصري.

وأكد خالد الغندور، في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الأهلي يطالب بتوقيع عقوبة على الزمالك وضرورة حرمانه من المشاركة في كأس النخبة خاصة عقب انسحابه من بطولة السوبر الموسم الماضي، مشددًا أن الأهلي انسحب أيضًا من كأس الرابطة وهي بطولة رسمية.

وأضاف أن الأهلي كان سيشارك في بطولة كأس الرابطة حتي اللحظات الأخيرة ولكن عقب إعلان موعد مباراة الفريق أمام المصري أبدى اعتراضه على الأمر، وقرّر الانسحاب من البطولة.

وأضاف أن الأهلي أيضًا يجب أن يتم توقيع عقوبة عليه عقب انسحابه من بطولة كأس الرابطة.

وتابع أن الأهلي معترض على قرار اتحاد الكرة باستحداث بطولة كأس النخبة على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي قام بالشىء ذاته و استحدث بطولة السوبر الأفريقي وسيشارك الأهلي بها.