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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

صدى البلد

ينطلق الموسم الجديد عقب ايام قليله حيث يستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهاته ببطوله السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري .

ويخوض الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد ببطولة السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

وتذاع مباراة السوبر الافريقي عبر قنوات الرياضية السعودية .

ويستمر الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى في تدريباته اليومية بمعسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد، ويحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني من وقت لأخر منعاً لإصابة اللاعبين خاصة وأن الفريق عاد للتدريبات عقب فترة راحة طويلة وصلت لـ21 يوماً عقب إنتهاء الموسم الماضي.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة.

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