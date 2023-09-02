بعد انضمام مصر لـ بريكس .. حقيقة انخفاض أسعارالسيارات بنسبة 60% .. فيديو

كشف منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، حقيقة انخفاض الأسعار بنسبة 60% بعد انضمام مصر لـ بريكس.

وقال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”٫: “انضمام مصر لجموعة البريكس شيء عظيم جد، وسيفيد قطاع السيارات لكن على المدى الطويل”.

وأضاف: “انضمام مصر لمجموعة البريكس سيفيد قطاع السيارات على المدى الطويل وليس بكره الصبح”، مشيرا: “لابد أن يكون هناك حركة تبادل في الاستيراد والتصدير مع الدول لكي يكون هناك نوع من التوازن”.



وأشار: “المنتج الذي يتم تصديره حاليا في قطاع السيارات محدود جدا ولم نصل لمرحلة تغطية قيمة ما يتم استيراده لكي نستطيع الاستفادة من الاتفاقية”٫ موضحا: “الاتفاقية لن تفيد سوق السيارات حاليا بأي شيء لكن في المستقبل ستفيدنا عند البدء في تشغيل الصناعات المغذية وانتاج قطع الغيار وتصدريها والوصول بنسبة المكون المحلي إلى 55 ٪”.

