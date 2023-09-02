انفراجة وانخفاض أسعار.. تعرف على موعد انتهاء أزمة السيارات بعد الانضمام لـ"البريكس"

أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا، من خلال رئيسها سيريل رامافوزا، عن انضمام مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كأعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس"، وأنهم سيصبحون جزءا من المجموعة، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ويعلم الجميع ان مجموعة "البريكس" كانت تضم الدول المؤسسة " الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا " بالاضافة الى الدول الجديدة التى كدولة مصر ، ومنذ ذلك الاعلان و يتساءل الجميع عن الفوائد التى ستعود على مصر والدول الجدد المنضمة الى مجموعة البريكس فى جميع المجالات .

ومنذ الاعلان عن الانضمام الى مجموعة "البريكس"هناك العديد من المحللين الاقتصادين أكدوا على انفراج أزمة سوق السيارات المحلى المصرى والذى تواجد منذ بداية ازمة كورونا .

متى ستنتهى الازمة ارتفاع اسعار السيارات

ولكن كيف ومتى ستنتهى الازمة التى توجد منذ 2020 داخل سوق السيارات المصرى ، اجاب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بان الانضمام الى مجموعة البريكس سيجعل هناك تاثير على الاسعار ليست فقط فى السيارات وانما فى اشياء اخرى كثيرة .

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " ان الازمة الحقيقة التى تمر بها مصر هى المواجهة فى ملفين هامين وهما الملف المائى والذى نيسر فيه بخطوات ثابته وناجحة ، و الملف الثانى هو الملف الاقتصادى ، حيث يعلم الجميع ان الجنيه المصرى كان مرتبط بالدولار ولا يوجد لدينا مصادر للحصول على الدولار قوية كالتصدير للحصول على العملة الصعبة ، وهذا كان يجعل هناك ازمة بسبب العملة المحتكرة للتعاملات الدولية والتجارية .

المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات

واوضح أبو المجد ، بان مصر بعد انضمامها لمجموعة البريكس واستيراده من الصين وهى اكبر دولة نستورد منها على مستوى العالم ، ويكون التعامل معها بالجنيه المصرى وهم ايضا باليوان الصينى ، فهذا مكسب كبير للدولة المصرية ، وكذلك مع الهند ثم الاتحاد السوفيتى والمتمثل فى روسيا .

فوائد الانضمام الى مجموعة البريكس

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات بعد ذلك التعامل مع هذه الدول بالجنيه المصرى ، يجعل هناك تخفيف وعدم ضغط على الدولار ، لذلك سيكون وجوده من عدمه غير مؤثر فى عملية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية ، والصناعة وحركة سوق السيارات والاسواق الاخرى .

واكد أبو المجد ان الشعور بالتحسن فى الاسواق سيكون بالتدريج وانه ليس بالسهولة كما يعتقد البعض ، فمنذ بداية العام القادم والحصول على العضوية الرسمية لمصر بالمجموعة ، ستبدا معها خطة عمل اقتصادية ضخمة وشقاء قوى جدا لتحقيقها ولكن ستكون هناك نتائج جيدا جدا .

والجدير بالذكر ان رئيس جنوب إفريقيا سيرايل رامافوزا، قال: إن قادة دول مجموعة بريكس قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح أعضاء في المجموعة.

وأضاف في كلمة له خلال اليوم الختامي لاجتماع القمة الـ 15 في جوهانسبرج: عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024، أعضاء مجموعة بريكس مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.

ومن جانبه رحب رئيس البرازيل بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لـ بريكس، مؤكدًا أن أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.