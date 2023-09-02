الفلاشة بايظة.. علي الحجار يكشف سبب أزمة حفله في مهرجان القلعة

كشف الفنان علي الحجار، تفاصيل أزمة حفله في مهرجان القلعة، قائلاً: "العطلة مكانتش مننا.. العطلة جات من فرقة جاية من سيرلانكا بيقدموا عرض مسرحي، وكانوا جايبين الموسيقى بتاعتهم على فلاشة، وباظت، وأخدوا وقت على بال ما جابوا غيرها".

وأضاف "الحجار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه عندما صعد إلى المسرح؛ كان الصوت منضبطا، وشعر جميع الحضور بالسعادة، ولم يحدث شيء آخر يزعج الحضور.

وأوضح علي الحجار، أن وزيرة الثقافة تواصلت معه؛ من أجل مشروع التراث الفني الموسيقي، وتم الاتفاق على إنشاء مشروع "100 سنة غنا".