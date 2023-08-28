عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحجار وغالية بن علي وفرقة هوس وويجز.. تعرف على أسعار حفلات الموسيقى

ويجز
ويجز

تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية فى مختلف الأماكن الثقافية وهو ما نرصده فى التقرير التالى لمحبي وعشاق الموسيقى والغناء ونرصد أيضا اسعار التذاكر الخاصة بهذة الحفلات.

ويجز

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الارينا بالعلمين الجديدة.

وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية  بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصلت سعرها لـ700 جنيه.

ومن المفترض أن يقدم ويجز خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة الدنيا أيه والتى تم طرحها شهر يونيو الماضى وحققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

فرقة Cairo steps

بينما تقدم فرقة Cairo steps حفلا موسيقيا فى جامعة للعلوم والتكنولوجيا وذلك يوم 30 اغسطس الحالى.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل اسعار تذاكر الحفل التى تتراوح بين 500 الى 1200 جنيه.

وخلال حفل جامعة مصر، تعيد كايرو ستيبس إحياء مشروعها الموسيقي الشهير "المولد والميلاد" الذي تمزج خلاله بين روائع الموسيقى الصوفية والترانيم في توليفة من موسيقى الجاز العالمية والإيقاعات الشرقية، وذلك بعد غياب ما يزيد عن خمس سنوات منذ أخر حفلات "المولد والميلاد" في مصر.

فرقة هوس

تستعد فرقة هوس لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في القاهرة، يوم 31 أغسطس بساحة الروابط

وتحتفل هوس وسط جمهورها بمرور ثمانى سنوات على بداية مشروعها الموسيقي واعتبارها واحدة من أشهر الفرق الغنائية في مجال الموسيقى البديلة و"الأندرجراوند" في مصر حاليا.

وحدد الشركة المنظمة للحفل اسعار التذاكر الخاصة بهذة الفرقة والتى تبلغ قيمتها 180 جنيه.

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى ينتصر على الجميع ومحمد رمضان نمبر 4

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ورمضان يتخطى هنيدى

على الحجار

بينما يحيى المطرب على الحجار ، حفلا غنائيا يوم 31 أغسطس بمهرجان القلعة بقلعة صلاح الدين  ومن المقرر ان يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو على الحجار بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها “القاهرة وزين والزينة”.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء وتبدأ أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار من 70 جنية.

عزيز مرقة

أما يحيي المطرب عزيز مرقة حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة يوم 1 سبتمبر، ويشاركه الحفل الفنانة نسمة عبد العزيز.

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة برنامج الدورة 31 من مهرجان القلعة “قلعة صلاح الدين الدولى” للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 24 اغسطس وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر .

وحددت دار الأوبرا سعر تذكرة الحفل التى تصل إلى 70 جنيه.

هشام خرما

كما يُشارك المؤلف الموسيقى هشام خرما في فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات المهرجان التي تقام في الفترة ما بين 25 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل وحدد الأوبرا اسعار تذاكر الحفل التى تصل قيمتها إلى 70 جنيه أيضا.

غالية بن على

وتحيي المطربة غالية بن علي حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة يوم ٣ سبتمبر، ويشاركها الحفل الفنان هشام خرما وفرقته وحددت الأوبرا سعر تذكرة الحفل والتى تبلغ 70 جنيه. 

الدكتور خالد داغر العلمين الجديدة المطرب على الحجار حفلات ويجز علي الحجار غالية بن على كايرو ستيبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

موضوعات متعلقة

رحاب الجمل ترد بقوة على شائعة مشاركتها فى "مستر إكس" بالصدفة.. خاص

فى عيد ميلادها.. إيمان العاصى حديث السوشيال ميديا بسبب محمد رمضان

فى ذكراه.. قصة الخواجة صروف "نبيل الدسوقى" مع أسامة أنور عكاشة

نجوم الفن يقررون الاعتزال.. محمد الريفى: ابدأ حياة جديدة.. وأدهم نابلسى: أرضي رب العالمين.. وعبد الرحمن أبو زهرة يكتفي بتاريخه الطويل

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع وكريم يسبق هنيدى

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

رفع علم مصر.. أول ظهور لـ عمر كمال بعد تحويله للتحقيق

تذكر النسيان.. أميمة طالب تستعد لطرح ألبوم من ألحان الموسيقار طلال

ترشيحاتنا

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عزيز عيد.. رائد استخدام الحيوانات في التمثيل المسرحي

الاستعدادات النهائية لطلاب المدراس والجامعات الجدد للعام الدراسى المقبل

3 تفاصيل مرعبة تعيد قضية سفاح الجيزة للواجهة.. كشفها مسلسل أحمد فهمي

أسرة ألمانية تنتقل للعيش في مصر.. والسبب ترجمة خاطئة| شاهد رد فعلهم واعرف ايه الحكاية؟!

خلق أزمات مفتعلة.. رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة يرد على زيادة مصروفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

طريقة عمل قهوة بالزبدة bullet coffe

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ