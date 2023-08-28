الحجار وغالية بن علي وفرقة هوس وويجز.. تعرف على أسعار حفلات الموسيقى

تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية فى مختلف الأماكن الثقافية وهو ما نرصده فى التقرير التالى لمحبي وعشاق الموسيقى والغناء ونرصد أيضا اسعار التذاكر الخاصة بهذة الحفلات.

ويجز

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الارينا بالعلمين الجديدة.

وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصلت سعرها لـ700 جنيه.

ومن المفترض أن يقدم ويجز خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة الدنيا أيه والتى تم طرحها شهر يونيو الماضى وحققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

فرقة Cairo steps

بينما تقدم فرقة Cairo steps حفلا موسيقيا فى جامعة للعلوم والتكنولوجيا وذلك يوم 30 اغسطس الحالى.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل اسعار تذاكر الحفل التى تتراوح بين 500 الى 1200 جنيه.

وخلال حفل جامعة مصر، تعيد كايرو ستيبس إحياء مشروعها الموسيقي الشهير "المولد والميلاد" الذي تمزج خلاله بين روائع الموسيقى الصوفية والترانيم في توليفة من موسيقى الجاز العالمية والإيقاعات الشرقية، وذلك بعد غياب ما يزيد عن خمس سنوات منذ أخر حفلات "المولد والميلاد" في مصر.

فرقة هوس

تستعد فرقة هوس لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في القاهرة، يوم 31 أغسطس بساحة الروابط

وتحتفل هوس وسط جمهورها بمرور ثمانى سنوات على بداية مشروعها الموسيقي واعتبارها واحدة من أشهر الفرق الغنائية في مجال الموسيقى البديلة و"الأندرجراوند" في مصر حاليا.

وحدد الشركة المنظمة للحفل اسعار التذاكر الخاصة بهذة الفرقة والتى تبلغ قيمتها 180 جنيه.

على الحجار

بينما يحيى المطرب على الحجار ، حفلا غنائيا يوم 31 أغسطس بمهرجان القلعة بقلعة صلاح الدين ومن المقرر ان يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو على الحجار بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها “القاهرة وزين والزينة”.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء وتبدأ أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار من 70 جنية.

عزيز مرقة

أما يحيي المطرب عزيز مرقة حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة يوم 1 سبتمبر، ويشاركه الحفل الفنانة نسمة عبد العزيز.

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة برنامج الدورة 31 من مهرجان القلعة “قلعة صلاح الدين الدولى” للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 24 اغسطس وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر .

وحددت دار الأوبرا سعر تذكرة الحفل التى تصل إلى 70 جنيه.

هشام خرما

كما يُشارك المؤلف الموسيقى هشام خرما في فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات المهرجان التي تقام في الفترة ما بين 25 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل وحدد الأوبرا اسعار تذاكر الحفل التى تصل قيمتها إلى 70 جنيه أيضا.

غالية بن على

وتحيي المطربة غالية بن علي حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة يوم ٣ سبتمبر، ويشاركها الحفل الفنان هشام خرما وفرقته وحددت الأوبرا سعر تذكرة الحفل والتى تبلغ 70 جنيه.