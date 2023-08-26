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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

أسما شريف منير
أسما شريف منير

أثارت أسما شريف منير حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها الصادم في مهرجان القاهرة للدراما في دروته الثانية التي أقيمت في العلمين. 

وظهرت أسما شريف منير بحلاقة شعرها على الزيرو وهو الأمر، الذى تسبب في غضب وهجوم شرس عليها من جانب متابعيها وجمهورها حيث ظلت حديث الرأي العام على مدار ثلاث أيام متواصلة ونرصد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للأزمة ورد فعل الفنان شريف منير الصادم بعد ظهور ابنته. 

أسما شريف منير 

أسما شريف منير 

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة على الزيرو ، مما أثار الجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة أسما شريف منير: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغدد وتأثيرها عليه، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.

وتابعت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فرق معايا إحساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة.

أسما شريف منير 

هجوم على أسما شريف منير 

أثارت الفنانة أسما شريف منير حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسببة موجة عارمة من الغضب بعد أن ظهرت في أحدث صور لها من مهرجان القاهرة للدراما بدون شعر تمامًا، ما أثار العديد من التساؤلات حولها، هل هي مريضة أم تسعى وراء التريند؟.

ظهرت أسما شريف منير خلال فعاليات حفل مهرجان القاهرة للدراما، وخطفت الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة وحلاقتها شعرها تمامًا، بينما كانت تسير على الريد كاربت، حيث قامت أسما بقص شعرها تمامًا.

بعد أن نشرت أسما شريف منير صورها وهي حليقة الرأس من مهرجان القاهرة للدراما، تساءل الجميع عن سبب حلقها شعر رأسها، هل هي مريضة أم تسعى وراء التريند. 

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رد أسما شريف منير 

سلسلة الهجوم على أسما شريف منير دفعها الى الرد على السر وراء حلاقة شعرها على الزيرو وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: “طيب أول حاجة شكرًا على كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، وشكرَا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقى أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة”. 

وأضافت أسما شريف منير : "أولاً الحكاية جت بالصدفة جدًا وكان قرار لحظي وانفعالي جدًا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده علشان أطلع تريند بس كنت عارفة أني هبقى تريند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة، على فكرة التريند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي.

وأوضحت أسما شريف منير : "ثاني حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وارادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافى منها وبقف على رجلي من الأول وكان أخرها رحلة دهب، وبالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة اني هحقق فيها حاجات كتير.

واخيرا قالت أسما شريف منير : “آخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع ( ده شعري مش شعرك) حاجة كدة بجد أخيرة ( انا عاجبني شكلي جدًا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقة في نفسي جدًا) بحبكم أوي بجد”. 

أسما شريف منير 

رد فعل ابنة أسما شريف منير

وتفاجأت أسما شريف منير، بتعليق من إحدى المتابعات لها عبر تطبيق انستجرام، بعد قيامها بحلاقة شعرها بماكينة الحلاقة الكهربائية.

وكتبت المتابعة لـ أسما شريف منير، تعليقا على فيديو الحلاقة قائلة: «حرام عليكي بنتك حتتخض»، لتقوم أسما بالرد قائلة: «بنتي قالتلي انتي اكتر حد شجاع أنا شفته، و قالتلي انها فخورة اني قوية».

رد صادم من شريف منير 

بينما دعم الفنان شريف منير ابنته أسما شريف منير ، بعد ان قامت بقص شعرها خلال الساعات الماضية ، مما جعلها تتعرض لبعض الانتقادات.

وقال شريف منير فى فيديو قام ببثه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام : اية الدوشة والضجة اللي انتوا عاملينها دي .. كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا .. ايه الغلط اللي هي عملته ، تصرف عادي جداً ، واعوا تفتكروا اني ممكن أجي على بنتي علشان ارضيكم.

وأضاف شريف منير حديثه قائلاً : دي بنتي وماليش غيرها ، واللوك اللي عملته عجبني ، ومبسوط منها  ، وقبل ما الأخوة اللي عاملين يشتموا فيها ، ويقولوا جتها البلاء فى شكلها، عايزة تكسب التريند ، وابوها معرفش يربيها ، بصوا علي نفسكم وبصوا على عليتكم واخوتكم .

واستكمل شريف منير : بنتي عندها 36 سنة ، وأم ، وهي حرة تعمل اللي عايزة ، وانا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها ، المهم انها لا تقوم بإيذاء أحد. 

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