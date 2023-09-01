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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يطرب جمهور محكى القلعة بأغانيه القديمة والجديدة| صور

علي الحجار
علي الحجار

تواصلت فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث اقيمت امسية استثنائية على مسرح المحكى.

 

فكعادته ووسط حشد جماهيرى ضخم التمع النجم على الحجار ليروى ملامح رحلته الفنية الممتدة وتغنى بباقة من اعماله الخاصة التى حققت شهرة واسعة كان منها ما تمنعوش الصادقين، علي قد ماحبينا، ريشة، من غير ماتتكلمى، زي الهوى، عم بطاطا، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، بطلة حكايتى، العروسة، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عزيز على القلب، ذئاب الجبل، في قلب الليل، جزيرة غمام، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، عارفة وميدلي الإنتصارات. 

قبله اجاد نجوم الاوبرا للموسيقى العربية حنان عصام، محمد متولى، محمد حسن، وليد حيدر بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وارتدوا عباءة العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وتغنوا بعدد من اعماله الخالدة كان منها اول مرة تحب يا قلبى، زي الهوي، اسبقنى يا قلبى، جانا الهوي، قولوله، قارئة الفنجان، علي قد الشوق والتوبة.

كما استعرضت فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy " نماذجا من التراث الفنى للبلاد وشملت عددا من الاعمال الغنائية والتابلوهات الاستعراضية.

وشهد المسرح الخارجى فقرة فنية لثلاثى اندرو ميلاد تضمنت عدد من المؤلفات الغربية وموسيقى الجاز ونالت الاعجاب والاستحسان.

القلعة محكى القلعة علي الحجار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر

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