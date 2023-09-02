احترسوا السرقة الأونلاين.. خبير أمن المعلومات يحذر من الذكاء الاصطناعي

حذر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من مخاطر الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي، والتعرض للسرقة.

وقال وليد حجاج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "ناس كتير اتنصب عليها في شراء وبيع أونلاين؛ بسبب الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي".

وأضاف وليد حجاج: "من الممكن أن يتم سرقة أموال من كارت البنك، ويتم سحب أموال بالذكاء الاصطناعي".

وأشار وليد حجاج إلى أن هناك برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ من أجل التعرف على أي معلومة مالية على هاتف الفرد، وبالتالي يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام كارت البنك وتنفيذ معاملات بنكية.

وطالب وليد حجاج، كل البنوك المصرفية، بضرورة تطبيق خاصية غلق كروت الائتمان البنكية على مواقع الشراء الأون لاين.