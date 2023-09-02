تأثر 300 مليون وظيفة عالميًا بسبب الذكاء الاصطناعي | فيديو

أكدت إيمان الوراقي مؤسسة مبادرة الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر محاولة لمحاكاة الذكاء البشري كي يكون الاصطناعي أذكى من البشر.

وقالت “الوراقى” في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" من الممكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطورة كبيرة، لكن تحديد حجم الخطورة في يد الإنسان".

وأضافت " مهن كثيرة سوف تتأثر بالذكاء الاصطناعي وقد تتأثر 300 مليون وظيفة حول العالم بعد تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ".

وتابعت :" هناك وظائف سوف تظهر مع الذكاء الاصطناعي وهناك وظائف سوف تندثر".

وأكملت إيمان الوراقى::" الذكاء الاصطناعي يدخل في العديد من الوظائف والمهن وقد يؤثر على بعض المهن ومنها الزراعة".