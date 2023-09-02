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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تأثر 300 مليون وظيفة عالميًا بسبب الذكاء الاصطناعي | فيديو

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكدت إيمان الوراقي مؤسسة مبادرة الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر محاولة لمحاكاة الذكاء البشري كي يكون الاصطناعي أذكى من البشر.

 

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وقالت “الوراقى” في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" من الممكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطورة كبيرة، لكن تحديد حجم الخطورة في يد الإنسان".

وأضافت " مهن كثيرة سوف تتأثر بالذكاء الاصطناعي وقد تتأثر 300 مليون وظيفة حول العالم بعد تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ".

 وتابعت :" هناك وظائف سوف تظهر مع الذكاء الاصطناعي وهناك وظائف سوف تندثر".

وأكملت إيمان الوراقى::" الذكاء الاصطناعي يدخل في العديد من الوظائف والمهن وقد يؤثر على بعض المهن ومنها الزراعة".

الذكاء الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا تقنيات اخبار التوك شو

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