تنسيق الأزهر 2023| الجامعة تفتح باب تسجيل الرغبات خلال ساعات.. و"الذكاء الاصطناعي" أبرزها

تنسيق الأزهر 2023

جامعة الأزهر تفتح باب تسجيل الرغبات خلال ساعات

الجامعة توافق على استحداث رغبات جديدة في التنسيق

أبرز الرغبات الجديدة في التنسيق هي الذكاء الاصطناعي

إعلان توقعات تنسيق الأزهر 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

تفتح جامعة الأزهر، باب تنسيق الأزهر 2023، غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر، أمام طلاب الثانوية الأزهرية لبدء مرحلة تسجيل الرغبات إلكترونيا.

تنسيق الأزهر 2023

وأكدت جامعة الأزهر، أن تنسيق الأزهر 2023، متاح فقط للطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023 أي العام الحالي، وليس من حق أي طالب آخر التسجيل في رغبات تنسيق الأزهر 2023.

ويتاح تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023، أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

ويظل تنسيق الأزهر 2023، مفتوحا أمام الطلاب حتى ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، ليتم السماح للناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، بتسجيل الرغبات.

تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات

تقترب التوقعات في تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات، إلى أن تكون في النسب التالية سواء للكليات العملية أو النظرية، والتوقعات كالآتي:

كليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.

كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %.

تنسيق الأزهر 2023



كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %.

كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %.

كلية هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.

كلية العلوم تخصص عام ( 577 ) درجة 88.77 %.

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 ) درجة بنسبة 86.92 % .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 %.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%.

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023

وصدق مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري، على إضافة رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في العام الدراسي الجديد (2023- 2024م).

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن تنسيق القبول هذا العام يتضمن رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 ، بعد الموافقة على فتح فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط، وافتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط، وفتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

كما تمت الموافقة على فتح نفس شعبة الشريعة والقانون بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، وافتتاح فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا تكون تابعة لكلية الهندسة بنين الأزهر بقنا، بجانب افتتاح فصول جديدة لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية).

تنسيق الأزهر 2023

وكشف الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن الكليات الجديدة المدرجة والمستحدثة في تنسيق الأزهر 2023.

وقال عبد المالك، لـ"صدى البلد"، إن تنسيق الأزهر 2023، سيتضمن دخول كليات جديدة وهي: كلية الهندسة للبنات فرع قنا، وكلية البنات الإسلامية فرع الوادي الجديد ومقرها مدينة الخارجة، علاوة على كلية الهندسة الزراعية فرع أسيوط، وكلية التمريض فرع أسيوط.

وأضاف عبد المالك، أنه سيتم لأول مرة، استحداث كلية الذكاء الاصطناعي داخل جامعة الأزهر، وسيجدها الطلاب في تنسيق الأزهر 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وعن الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.