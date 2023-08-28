موعد تنسيق الأزهر 2023.. المؤشرات والكليات الجديدة

اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022 – 2023، امتحانات الدور الثاني، في هدوء واستقرار، ومع انتهاء امتحانات الدور الثاني، يبحث الكثير من الطلاب عن موعد تنسيق الأزهر 2023، وموعد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني.

موعد تنسيق الأزهر 2023

وللإجابة عن موعد تنسيق الأزهر 2023، يجدر الإشارة إلى أن تنسيق الأزهر يبدأ مباشرة بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني، حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات في موقع التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية، الناجحين في الدور الأول والدور الثاني معا.

كما يعلن الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، في أول سبتمبر المقبل، وبعد إعلان نتيجة مباشرة سيتم فتح باب تنسيق الأزهر 2023.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2023

طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%

طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %

طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %

موعد تنسيق الأزهر 2023



صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %

طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%

هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %

هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32%

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89 %

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.

تنسيق الأزهر 2023



وكشف الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن الكليات الجديدة المدرجة والمستحدثة في تنسيق الأزهر 2023.

وقال عبد المالك، لـ"صدى البلد"، إن تنسيق الأزهر 2023، سيتضمن دخول كليات جديدة وهي: كلية الهندسة للبنات فرع قنا، وكلية البنات الإسلامية فرع الوادي الجديد ومقرها مدينة الخارجة، علاوة على كلية الهندسة الزراعية فرع أسيوط، وكلية التمريض فرع أسيوط.

وأضاف عبد المالك، أنه سيتم لأول مرة، استحداث كلية الذكاء الاصطناعي داخل جامعة الأزهر، وسيجدها الطلاب في تنسيق الأزهر 2023.

تنسيق مستنفذي الرسوب

ومن أيام، أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من الأحد الموافق 20 أغسطس الحالي 2023م ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفيذين - تخصص القراءات - المعادلات - طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

الأوراق المطلوبة للتقديم

وعن الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.