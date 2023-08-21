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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات.. تعرفي على أقرب الكليات لمجموعك

تنسيق الأزهر 2023
تنسيق الأزهر 2023

تقترب جامعة الأزهر، من فتح باب تنسيق الأزهر 2023، والذي سيتم بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني مباشرة، ولهذا يكثر البحث عن تنسيق الأزهر 20233 علمي بنات، من أجل معرفة أقرب الكليات إلى مجموع كل طالبة.

ونرصد في هذا التقرير، كل المعلومات المتاحة عن تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات، خدمة لطالبات الثانوية الأزهرية.

تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات

تقترب التوقعات في تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات، إلى أن تكون في النسب التالية سواء للكليات العملية أو النظرية، والتوقعات كالآتي:
كليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.
كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %.
كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.
كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %.
كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.

طالبات الأزهر


كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %.
كلية هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.
كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.
كلية العلوم تخصص عام ( 577 )  درجة  88.77 %.
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 )  درجة بنسبة  86.92 % .
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 %.
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.
2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.
3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.
4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.
5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.
6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.
7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.
8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.
ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديمه الملف.

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