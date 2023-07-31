تنسيق الأزهر 2023 .. الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الجامعة

تقترب جامعة الأزهر ، من فتح باب تنسيق الأزهر 2023 ، أمام الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية هذا العام ، من أجل تسجيل رغباتهم ، وهنا نشير إلى الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر.

الأوراق المطلوبة

وحددت جامعة الأزهر، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وهي:



الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.

توقعات تنسيق الأزهر 2023

طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%

طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %

طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %

صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %

طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%

هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %

هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32%

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89 %

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.