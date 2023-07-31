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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تنسيق الأزهر 2023 .. الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الجامعة

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

تقترب جامعة الأزهر ، من فتح باب تنسيق الأزهر 2023 ، أمام الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية هذا العام ، من أجل تسجيل رغباتهم ، وهنا نشير إلى الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر.

الأوراق المطلوبة

وحددت جامعة الأزهر، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وهي:

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الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):
1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.
2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.
3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.
4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.
5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.
6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.
7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.
8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.
ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.

توقعات تنسيق الأزهر 2023

طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%
طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %
طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %
صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %
طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% 
هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 % 
هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة  59.21% 
كلية الإعلام ( 506  ) درجة بنسبة  80.32% 
شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة  بنسبة 71.43 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 % 
كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة   60.32 %  
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة  58.89 % 
كلية اللغة العربية تخصص عام  ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.

الأوراق المطلوبة توقعات تنسيق الأزهر 2023 تنسيق جامعة الأزهر 2022

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