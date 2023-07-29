توقعات تنسيق الأزهر 2023 علمي بنين .. اعرف أقرب الكليات إليك

يهتم طلاب الثانوية الأزهرية في الأيام الحالية ، وخاصة بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ، بكل ما يخص توقعات تنسيق الأزهر 2023 ، تمهيدا لفتح باب تسجيل الرغبات كي يعرفوا الكليات الأقرب إلى مجموع درجاتهم.

توقعات تنسيق الأزهر 2023

وعادة ما يتم البحث عن تنسيق العام الماضي من كل عام ، حيث يكون أقرب إلى توقعات تنسيق الأزهر 2023 ، والذي يعرف من خلاله طلاب الثانوية الأزهرية أي الكليات القريبة إليهم سواء في القسم العلمي أو القسم الأدبي.

وفي هذا التقرير نشير إلى توقعات تنسيق الأزهر 2023 .

كانت جامعة الأزهر، قد أعلنت العام الماضي 2022 ، تنسيق الأزهر لكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم ، وأبرز ما شهده تنسيق الأزهر العام الماضي ، هو تطبيق قرار توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وتأتي توقعات تنسيق الأزهر 2023 ، وفقا لما يلي:



كليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%،

كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %،

كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %،

وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %،

كليان طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%

وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %،

، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%،

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32% ،

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 % ،

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %،

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89 %

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %،

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.

توقعات تنسيق الأزهر 2023 علمي بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة 82 %،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54 % ،

اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 62.46 %،

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46 %،

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08 %،

كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77 %،

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46 % ،

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23 % ،

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% .

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.

كلية العلوم تخصص عام ( 577 ) درجة 88.77 % ،

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 ) درجة بنسبة 86.92 % .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 % ،

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%،

القسم الأدبى بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46 % ،

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%،

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46 % ،

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16 %.