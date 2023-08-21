تنسيق جامعة الأزهر 2023 .. الموعد والفئات المتاح لها التقديم إلكترونيا

يكثر البحث عن تنسيق جامعة الأزهر 2023، خاصة مع إعلان جامعة الأزهر فتح باب تنسيق جامعة الأزهر 2023 من أمس الأحد ولمدة أسبوعين، لعدد من الفئات نرصدها في التقرير التالي.

تنسيق جامعة الأزهر 2023

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من الأحد الموافق 20 أغسطس الحالي 2023م ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفيذين - تخصص القراءات - المعادلات - طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

التسجيل من خلال الرابط تنسيق جامعة الأزهر 2023

ضوابط تنسيق جامعة الأزهر 2023

حددت جامعة الأزهر، مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها في تسجيل هؤلاء الطلاب في موقع التنسيق، وهي:

- استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.

- التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدنى للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات

- نقل القيد بين الكليات غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبول عام حصول الطالبة على الثانوية الأزهرية.

- التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة (فصول الفيوم) وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، من الشعب المتناظرة فقط.

- يكون التحويل مركزيا من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة على أن يقوم الطالب أو الطالبة بتسديد الرسوم المقررة للتحويل.

الأوراق المطلوبة في تنسيق جامعة الأزهر 2023

الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.

توقعات تنسيق الأزهر 2023

طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%

طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %

طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %

صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %

طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%

هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %

هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32%

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89 %

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.