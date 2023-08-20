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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. فتح تنسيق الأزهر أمام فئة معينة من الطلاب عبر هذا الرابط

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تفتح جامعة الأزهر، اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس، باب التنسيق إلكترونيا لفئات معينة من الطلاب للتسجيل في تنسيق الأزهر 2023.

وصدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الحالي 2023م ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفذين - تخصص القراءات - المعادلات -  طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

ويمكن لهؤلاء الطلاب التسجيل من خلال الرابط من هنا

وحددت جامعة الأزهر، مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها في تسجيل هؤلاء الطلاب في موقع التنسيق، وهي:

- استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.
- التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدنى للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات
- نقل القيد بين الكليات غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبول عام حصول الطالبة على الثانوية الأزهرية.
- التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة (فصول الفيوم) وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، من الشعب المتناظرة فقط.
- يكون التحويل مركزيا من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة على أن يقوم الطالب أو الطالبة بتسديد الرسوم المقررة للتحويل.

جامعة الأزهر التنسيق الطلاب تنسيق الأزهر 2023

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