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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: إقبال من الطلاب على تخصصات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تطور كبير في تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي .

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وأوضح عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن:" العالم يتوجه نحو الذكاء الاصطناعي بشكل كبير ".

ونوه عادل عبد الغفار بضرورة أن نكون مستعدين لتطور التكنولوجيا، حيث أن الكثير من الأعمال التقليدية، ستحل الآلة محلها، سواء في مجال الطب أو الهندسة أو الإعلام.

وأشار عادل عبد الغفار إلى أنه من الضروري تطوير المناهج الدراسية، وهذا ما تقوم به الجامعات المصرية حاليا، مضيفا: يجب أن يواكب الطالب حجم التطور والحصول على برامج تدريب وتأهيل مهني.

ولفت عادل عبد الغفار إلى أن من أكثر التخصصات العلمية التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة؛ هي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات.

التعليم التعليم العالي الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا اخبار التوك شو

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