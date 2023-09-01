الثورة الحديثة.. خبير إعلام رقمي يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي

أكد مصطفى أبو جمرة خبير الإعلام الرقمي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتبر الثورة الحديثة في العالم ، والذكاء الاصطناعي سوف يغير كثيرا في مجال الأعمال.

وقال مصطفى أبو جمرة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" الذكاء الاصطناعي سوف يغير شكل الإنسانية ".

وأضاف مصطفى أبو جمرة :" سيكون لدينا جهاز أو آلة أو موقع قادر على التحدث مع الإنسان بكفاءة مرتفعة وكأنه إنسان ولديه خبرات مختلفة ".

وتابع مصطفى أبو جمرة :" الذكاء الاصطناعي سيكون لديه القدرة على الاقتناع وخطورة الذكاء الاصطناعي تكمن في قدرته اللغوية لإيصال رسالة للأفراد بشكل شديد الإقناع ".

ولفت مصطفى أبو جمرة :" نعاني الآن من الأخبار الزائفة وفي المستقبل سوف نعاني من الحقائق الزائفة بسبب تطور الذكاء الاصطناعي وقدرة الغنسان على معرفة الحقيقة ستكون صعبة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي".