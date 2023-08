ميتا تحذر.. فعل هذه الخطوات لحماية حساباتك من برامج الذكاء الاصطناعي

9/1/2023 2:00:23 AM

الجمعة 01/سبتمبر/2023 - 02:00 ص 9/1/2023 2:00:23 AM

قامت شركة "ميتا" Meta المالكة لكل من "ثريدز" و "فيسبوك" و "انستجرام" و "واتس آب" بتحديث قسم مركز مساعدة Facebook على موقعها على الويب هذا الأسبوع ليشمل خيًارًا جديد بعنوان "حقوق بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي"، “Generative AI Data Subject Rights” والذي يسمح للمستخدمين بالتحكم في البيانات الخاصة بهم وتحديد ما إذا كانوا يرغبون أن تكون معلوماتهم ضمن البيانات التي يتدرب عليها روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة أم لا.

كل شخص على "فيسبوك" لديه الحق الكامل في أن يحتفظ بمعلوماته وبياناته وصوره ويمنع برامج تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي من الوصول لهذه البيانات، أو يختار ما هي المعلومات التي يمكن للشركة استخدامها لتدريب الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

Meta

يمكنك الآن إرسال طلب يتعلق بمعلومات الطرف الثالث الخاصة بك المستخدمة في التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتضيف "ميتا" أداة إلغاء اشتراكك في تدريب برامجها، مع انطلاق برنامجها الجديد الخاص بتطوير أدوات ذكاء اصطناعي على غرار ما تقدمه OpenAI مع برنامج "تشات جي بي تي" ChatGPT، حيث تقوم الشركات بإنشاء روبوتات دردشة أكثر تقدمًا مع تحويل النص العادي إلى إجابات وصور متطورة.

تمنح Meta الأشخاص خيار الوصول إلى بياناتهم أو تغيير أو حذف أي بيانات شخصية تم تضمينها في مصادر بيانات الطرف الثالث المختلفة التي تستخدمها الشركة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.

تشير Meta من خلال بيانها الأخير إلى معلومات الطرف الثالث على أنها بيانات "متاحة للجمهور على الإنترنت أو المصادر المرخصة". وتقول الشركة إن هذا النوع من المعلومات يمكن أن يمثل بعضًا من "مليارات البيانات" المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي "تستخدم التوقعات المحتملة والأنماط المختلفة لإنشاء محتوى جديد".

إليك في السطور القادمة الطريقة التي يمكنك من خلالها التحكم في البيانات الخاصة بك المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية:

توجه إلى خيار "حقوق بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي" Generative AI Data Subject Rights من خلال الصفحة المتعلقة بسياسة خصوصية Meta حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

انقر على الرابط "معرفة المزيد وإرسال الطلبات هنا" Learn more and submit requests here.

اختر من بين ثلاثة خيارات تقول Meta إنها "تصف بشكل أفضل مشكلتك أو اعتراضك". يتيح الخيار الأول للأشخاص حق الوصول إلى كل معلوماتهم الشخصية مع إمكانية تنزيلها أو تصحيحها والتي تم جمعها من مصادر خارجية تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. ومن خلال اختيار الخيار الثاني، يمكنهم حذف أي من المعلومات الشخصية من مصادر بيانات الطرف الثالث المستخدمة للتدريب. الخيار الثالث هو للأشخاص الذين "لديهم مشكلة مختلفة".