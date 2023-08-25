مفاجأة جديدة من WhatsApp.. وجهة إعدادات محسنة إليك تصميمها

أفاد تقرير جديد بأن تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" Meta، طرح واجهة مستخدم جديدة لإعدادات التطبيق على أجهزة أندرويد.

ووفقا لما أورده موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد ميزات واتساب الجديدة، بدأ WhatsApp في طرح واجهة المستخدم الجديدة لإعدادات التطبيق لمختبري الإصدار التجريبي "بيتا" على نظام التشغيل أندرويد، ضمن الإصدار رقم 2.23.18.7 على متجر جوجل بلاي.

ومن أجل الوصول إلى الواجهة الجديدة، يحتاج المستخدمون إلى تثبيت الإصدار المحدث 2.23.18.7، بعد إعادة تشغيل التطبيق، ستظهر نقطة دخول جديدة تعرض صورة الملف الشخصي، داخل شريط التطبيق العلوي الذي يعيد التوجيه إلى إعدادات التطبيق.

وتطلق الشركة على هذا القسم حاليا اسم "أنت" بدلا من WhatsApp، ويتضمن أيقونات جديدة ونقاط دخول إضافية إلى الميزة الأكثر أهمية، من بينها إعدادات الخصوصية، وقائمة جهات الاتصال، والملف الشخصي وغيرها المزيد.

WhatsApp

وبالإضافة إلى ذلك، ستلاحظ أيضا وجود اختصار جديد ضمن صورة الملف الشخصي والذي يسمح للمستخدمين بعرض ومشاركة رمز QR الشخصي الخاص بهم.

وأوضح التقرير أيضا أن بعض الأقسام الأخرى من التطبيق مثل شاشة "الحساب" تتضمن الآن أيقونات جديدة، مما يساهم في تقديم تجربة مستخدم حديثة.

وتتوفر الواجهة الجديدة لقسم الإعدادات، إلى جانب علامة تبويب الملف الشخصي، لدي بعض مختبري النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد ومن المتوقع طرحها قريبا لجميع المستخدمين.

تطبيق WhatsApp يسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات دون تسميتهم



كشف تطبيق واتساب مؤخرا عن إمكانية جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات داخل تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة الأولية بتسميتهم، في الوقت الحاضر، عندما ينوي المستخدم تشكيل مجموعة، تتضمن الخطوة الإلزامية تعيين اسم قبل أن يتمكن المشاركون من بدء تفاعلات المراسلة الخاصة بهم.



وستكون هذه الوظيفة مفيدة في الحالات التي يتعين فيها على المستخدمين إنشاء مجموعة بسرعة، من المهم الإشارة إلى أنه سيتم تسمية المجموعات غير المعينة، التي تضم 6 مشاركين كحد أقصى، تلقائيا بناءً على تكوين المجموعة.