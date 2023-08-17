مش هيبان إنك فتحتها.. إزاي تقرأ محتوي رسائل WhatsApp سراً

تخيل أنك تلقيت رسالة على واتساب من شخص يطلب منك خدمة غير متوقعة؛ قد تبدو خطوة قراءة الرسالة وعدم الرد عليها تصرفا وقحا، ولأن معظمنا يتعرض لموقف مشابه عند تلقي رسالة جديدة على واتساب ونرغب في قراءتها دون علم الطرف الآخر في المرسلة أننا قمنا بذلك، ولكن لم نكن نعرف الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، لذا سنوضح لك خلال السطور التالية كيفية قراءة رسائل WhatsApp دون علم المرسل.

يتيح لك تطبيق واتساب إيقاف تشغيل علامات القراءة وجميع الرسائل دون السماح لأي شخص بمعرفة ذلك، ولكن يعيب على هذه الميزة أنك أيضا لن تتمكن من معرفة متي تم قراءة رسالة في حال قمت بإرسال رسالة ما لأي جهات اتصالك لحين إعادة تفعيل مؤشرات قراءة الرسائل مرة أخرى، ومع ذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في قراءة رسائل واتساب دون علم المرسل ودون فقدان امتياز إيصالات القراءة، سنوضح لك فيما يلي 7 طرق للقيام بذلك.

الطريقة الأولى: قراءة رسائل واتساب بشكل سري من الإشعارات:



يسمح لك كل من نظام التشغيل أندرويد و iOS بإلقاء نظرة خاطفة على محتويات رسالة واتساب الواردة إلى حسابك عن طريقة الإشعارات، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

- على هواتف أندرويد: اسحب لأسفل من أعلى الشاشة عندما تتلقى رسالة واتساب للوصول إلى الإشعارات على هاتفك الأندرويد، اقرأ رسالة واتساب من هنا؛ يمكنك أيضا توسيع رسالة وطيها من خلال النقر على السهم المجاور لها.

أندرويد

- على هواتف آيفون: اسحب لأسفل من المركز أو الجانب الأيسر لشاشة هاتف آيفون الخاص بك لفتح مركز الإشعارات، قم بقراءة رسالة واتساب الواردة من هنا أو الضغط مع الاستمرار لتوسيعها، وستظهر رسالة واتساب بعد ضغطة طويلة من مركز الإشعارات.

آيفون

الطريقة الثانية: التعمق في سجل الإشعارات:



هناك طريقة أخرى لقراءة رسائل واتساب دون إعلام المرسل، أي القراءة من سجل الإشعارات، فيما يلي الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها:

1. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى لوحة الإشعارات.

2. اضغط على السجل.

أندرويد

3. من هنا، يمكنك قراءة جميع الرسائل والنقر على السهم لتوسيع الرسائل وطيها.

أندرويد

الطريقة الثالثة: قراءة رسائل واتساب في الوضع الأفقي للهاتف:



تتمثل إحدى أسهل الطرق لقراءة رسالة واتساب طويلة دون فتحها في تدوير هاتفك في الاتجاه الأفقي، سيُظهر لك هذا بسرعة محتوى رسالة أكثر من الاتجاه العمودي، تعمل هذه الطريقة على هواتف أندرويد وآيفون، إليك كيفية القيام بذلك:

- على أندرويد:قبل أن تقوم بتدوير هاتف أندرويد لقراءة محتويات الرسالة، تأكد من تشغيل وضع التدوير التلقائي للهاتف، باتباع الخطوات التالية:

1. اسحب لأسفل على شاشة هاتف أندرويد الرئيسية للوصول إلى لوحة الإعدادات السريعة.

2. اضغط على زر التدوير التلقائي لتمكينه.

3. قم بتدوير هاتفك إلى الوضع الأفقي لقراءة رسالة واتساب الواردة دون علم مرسلها.

أندرويد

- على هواتف آيفون: قبل محاولة قراءة رسالة واتساب، قم بتعطل قفل التدوير على جهاز آيفون، فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

1. اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى لجهاز آيفون الخاص بك للوصول إلى مركز التحكم.

2. اضغط على زر قفل الدوران لإيقاف تشغيله.

3. افتح واتساب وقم بتدوير آيفون الخاص بك إلى الوضع الأفقي لقراءة الرسائل.

آيفون

الطريقة الرابعة: خدعة النقر والاحتفاظ على آيفون:



يتمتع واتساب على iOS بميزة أفضل على أندرويد، حيث يسمح لك بقراءة رسائل واتساب دون فتحها، يمكنك بسهولة الضغط لفترة طويلة على أي دردشة لمعاينة محتوياتها بسرعة، فيما يلي خطوات القيام بذلك:

1. افتح واتساب على جهاز آيفون الخاص بك وانتقل إلى الدردشة التي تريد قراءتها.

2. اضغط مع الاستمرار على الدردشة لفتح المعاينة الخاصة بها وقراءة الرسائل الواردة بها.

آيفون

الطريقة الخامسة: كشف الرسائل الطويلة عبر أداة واتساب:

يتمتع واتساب على أندرويد أيضا بميزة تتفوق على نظيره على آيفون، تتيح لك أداة واتساب على أندرويد قراءة الرسائل الطويلة جدا دون إظهار العلامة الزرقاء للمرسل، إليك الخطوات:

1. انتقل إلى واتساب على هاتف أندرويد الخاص بك واضغط عليه لفترة طويلة.

2. اضغط على الأدوات.

أندرويد

3. اضغط مع الاستمرار على الأداة واسحبها إلى الشاشة الرئيسية واتركها هناك.

4. قم بالتمرير واقرأ الرسالة الطويلة غير المقروءة بسلام.

أندرويد

الطريقة السادسة: حيلة سريعة مع إيصالات القراءة:

يحتوي واتساب على أندرويد على خطأ يسمح لك بقراءة أي رسالة دون إعلام المرسل، فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

1. افتح واتساب واضغط على قائمة الثلاث نقاط.

أندرويد

2. اضغط على الإعدادات من القائمة المنسدلة.

3. في صفحة الإعدادات، انقر فوق الخصوصية.

4. قم بتعطيل التبديل الذي يشير إلى علامات القراءة.

أندرويد

5. عد إلى الرسالة التي تريد قراءتها وانقر لفتحها.

أندرويد

6. بعد القراءة، اسحب من الأسفل مع الاستمرار لفتح التطبيقات الحديثة.

7. مرر سريعا لأعلى وقم بإزالة واتساب من التطبيقات الحديثة، يمكنك تشغيل واتساب وتمكين إعلامات القراءة مرة أخرى، ولن يرسل واتساب إيصال القراءة إلى المرسل.

أندرويد

الطريقة السابعة: استخدم واتساب ويب:



يتيح لك واتساب على الويب أيضا قراءة الرسائل في الخفاء دون إزعاج أي إعدادات، إليك الطريقة:

1. قم بتشغيل إصدار واتساب ويب WhatsApp web في متصفح من اختيارك على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac الخاص بك، وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب واتساب الخاص بك.

2. قم بتمرير مؤشر الماوس فوق الدردشة التي تريد قراءتها، وسيظهر محتوى الرسالة بالكامل في المعاينة لتتمكن من قراءته سرا دون علم الراسل.