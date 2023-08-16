عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يجلب ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. اعرفها

واتساب
واتساب

بدأت خدمة المراسلة الفورية المملوكة لشركة "ميتا"، واتساب WhatsApp، في اختبار ميزة جديدة تأتي بدعم لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أفاد موقع WABetaInfo، بأن واتساب يختبر ميزة الملصقات الجديدة التي تتيح للمستخدمين إنشاؤها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

 

هتغنيك عن واتساب بلس وجولد.. WhatsApp يضيف ميزة الحسابات المتعددة

10 ميزات واتساب قوية يجب أن تعرفها.. أبرزها لتوفير باقة النت

 

واتساب يجلب ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وذكر الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، بعض المختبرين في برنامج واتساب بيتا، المخصص لأجهزة أندرويد، قد اكتشفوا الملصقات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإنشاء ملصق بناء على وصف نصي.

وتشير لقطة الشاشة التي شاركها موقع WABetaInfo، إلى وجود زر جديد باسم إنشاء أو Create عند فتح لوحة المفاتيح في علامة التبويب الخاصة بالملصقات، وعند النقر عليه، سوف يطلب النظام الأساسي لتطبيق المراسلة من المستخدم إدخال وصف يستخدم لإنشاء صورة رمزية وشخصية يمكن مشاركتها كملصق مع أصدقاء واتساب أو مجموعاته.

واتساب يجلب ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وستقدم لك ميزة واتساب الجديدة، مجموعة من ملصقات الذكاء الاصطناعي التي أُنشئت باستخدام الوصف الذي أُدخله المستخدم، ووفقا لـ WABetaInfo، فإن ميزة ملصقات الذكاء الاصطناعي تنشأ باستخدام تقنية تقدمها شركة "ميتا"، وهي تتيح للمستخدمين التحكم في الملصقات، فإن كان الملصق غير مناسب أو ضار، فيمكن للمستخدم الإبلاغ عنه.

وقال WABetaInfo إن الملصقات التي يتم إنشاؤها باستخدام هذه الميزة الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي "يسهل التعرف عليها"، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك أيضا شكل من أشكال العلامة المائية أو إشارة إلى أن هذه الملصقات تم إنشاؤها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليفية.

ويشار إلى أن شركة مايكروسوفت تستخدم نموذج DALL-E الخاص بـ OpenAI للسماح لمستخدمي Bing Chat بإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكن الشركة تضع تسمية Bing واضحة على الصور.

وتشير بعض التقارير أيضا إلى أن موقع إنستجرام Instagram يعمل أيضا على ميزة ملصقات تحدد متى تم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى.

واتساب الذكاء الاصطناعي ميزة واتساب بيتا WhatsApp

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

بالتقسيط وبدون فوائد.. خصم 43% على جهاز PlayStation 5 من سوني

بسعر أقل وإيربودز هدية.. عرض قوى لشراء أحدث هواتف أوبو Reno

لمشاركة تمارينك .. إزاي تاخد اسكرين شوت لساعة آبل ووتش

احمِ أجهزتك من الاختراق.. أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية لعام 2023

إيربودز الغلابة.. هواوي تطلق سماعة لاسلكية بسعر رخيص

تسريبات تكشف عن إصدار سوني الجديد من PlayStation 5

تدوم لـ 7 أيام.. سمارت ووتش من سامسونج لقياس الضغط وتتبع النوم

حجب برقية الأزرق للأبد.. 8 دول تحظر تطبيق تيليجرام آخرها العراق

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

كاتب صحفي: تجارة الترانزيت أصبحت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع للاستفادة من خدمات التأمين الصحي

آمنة يوجه سكرتيري عموم المحافظات بمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية

رئيس حزب الجيل: جلسات الحوار الوطني ناقشت 60 قضية موزعة على المحاور الثلاثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

أنا سعودي أنا هلالي| صفقة نيمار.. أغرب بنود عقد لاعب كرة في العالم.. تفاصيل

فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

للريجيم .. طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ