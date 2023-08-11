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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

10 ميزات واتساب قوية يجب أن تعرفها.. أبرزها لتوفير باقة النت

واتساب
واتساب

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، ولكن هل تعلم أن هناك عددا من الميزات الجديدة التي قد لا تكون على دراية بها.

وبحسب ما ذكره "businessday"، قد تجعل الميزات الجديدة واتساب منصة مكالمات قوية جدا، لمنافسة تطبيق مكالمات الفيديو الشهير زووم Zoom، لذا من المفيد إعادة التحقق بانتظام من حسابك لمعرفة ما الجديد.

 

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10 ميزات قوية في واتساب WhatsApp يجب أن تعرفها
 

1. مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو: تتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة شاشاتهم أثناء مكالمات الفيديو المباشرة على واتساب، وهي طريقة مفيدة لمشاركة العروض التقديمية أو المستندات مع الآخرين.

2. تحرير الدردشة: أطلق واتساب هذه الميزة في مايو عام 2023، يتيح لك هذا التحديث تعديل رسالة بعد إرسالها، حتى يتمكن المستخدمون من تصحيح الأخطاء المطبعية أو إعادة صياغة الجمل في غضون 15 دقيقة من إرسالها.

3. قفل الدردشة: يتيح لك واتساب الآن حماية معظم محادثاتك الشخصية بكلمة مرور، وللقيام بذلك، ما عليك سوى تشغيل ميزة قفل الدردشة على جهاز أندرويد أو آيفون، وعند تمكين قفل الدردشة، ستحتاج إلى استخدام مصادقة جهازك، مثل رمز مرور هاتفك أو معرف الوجه أو بصمة الإصبع، لإلغاء قفل الدردشات قبل أن تتمكن من قراءة الرسائل أو إرسالها، ستبقى الدردشات المقفلة منفصلة عن الدردشات الأخرى في مجلد الدردشات المقفلة.

4. تحديثات حالة واتساب الصوتية: يمكنك الآن تعيين الرسائل الصوتية كتحديثات لحالة واتساب، وهي طريقة رائعة لمشاركة أفكارك ومشاعرك مع جهات الاتصال الخاصة بك، دون الحاجة إلى كتابة حالة نصية طويلة.

5. زيادة المشاركين بالمكالمات الجماعية: مع سعة مكالمات المجموعة الموسعة، يمكنك إجراء مكالمة جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا في نفس الوقت، يعد هذا أمرا رائعا للعائلات والأصدقاء والشركات التي تحتاج إلى التواصل مع مجموعات كبيرة من الأشخاص.

6. اختفاء الرسائل: ستجعل هذه السمة أي رسائل جديدة في دردشة واتساب تختفي بعد فترة زمنية محددة.

7. عرض الصور أو مقاطع الفيديو لمرة واحدة: جعل واتساب من الممكن الآن إرسال صورة أو مقطع فيديو يختفي بمجرد أن يشاهده المستلم مرة واحدة.

8. منع الصور ومقاطع الفيديو من الظهور في معرض الصور الخاص بك: تعد مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على واتساب أمرا رائعا، ولكن قد لا ترغب في إضافتها إلى معرض هاتفك.

9. واتساب على هواتف متعددة: أصبح من الممكن الآن تشغيل واتساب على هواتف متعددة، وتتيح لك هذه الميزة الحصول على هاتف أساسي وهاتف ثانوي يوفران كلاهما محادثات واتساب الخاصة بك، مما يسمح لك بالإرسال والاستلام من أي من الجهازين.

10. حفظ استخدام البيانات الخاصة بك: إذا كان لديك خطة بيانات محدودة، فأنت لا تريد واتساب يستهلكها من أجل إرسال واستقبال الوسائط، لحسن الحظ، يمكنك تخصيص الوقت الذي يُسمح فيه بتنزيل الوسائط من التطبيق إلى جهازك، وكذلك أثناء استخدام المكالمات سيستهلك التطبيق أقل قدر ممكن من البيانات.

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