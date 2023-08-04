صدمة للملايين.. ودع واتساب للأبد لو معاك واحد من التليفونات دي

أصدرت خدمة المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، أواخر الشهر الماضي تنبيها عاجلا لبعض مالكي هواتف آيفون وأندرويد حول العالم، أوضحت فيه أنها تنوى إيقاف دعم التطبيق الخاص بها على بعض الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية الشهيرة.

وأوضحت بعض التقارير التقنية، أن خدمة المراسلة الأكثر استخداما في العالم واتساب لن تعمل على 35 هاتفا من مختلف شركات تصنيع الهواتف المحمولة اعتبارا من الاثنين الموافق 31 يوليو 2023.

ومع بداية الشهر الجاري، أسقطت واتساب دعمها عن الملايين من الهواتف الذكية، شملت إصدارات مختلفة تابعة لعدة شركات من بينها آبل Apple وسامسونج Samsung وإل جي LG وهواوي Huawei وغيرها.

ونتيجة لهذا التغيير، لن تتمكن الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من نظامي التشغيل أندرويد وiOS، من العمل بشكل صحيح مع جميع ميزات واتساب بعد شهر يوليو 2023، وكما لن يتمكن مستخدمو هواتف آيفون المتأثرة بهذا التغيير من تثبيت تطبيق واتساب عبر متجر تطبيقات App Store مرة أخرى.

ومع هذا التغيير ستترك خدمة الدردشة المملوكة لشركة "ميتا"، بعض مستخدمي هواتف "أندرويد" محظورين من إرسال واستقبال أي رسائل على واتساب، وسيتم ذلك من خلال ترقية نظام التراسل وتنفيذ التغييرات الجديدة من أجل تعزيز أمان النظام الأساسي على أجهزة أندرويد، وسحب الدعم من الإصدار الأقدم من نظام تشغيل التابع لشركة جوجل.

وتحذر الشركة مستخدمي آيفون وأندرويد الذين يملكون أجهزة تعمل بإصدارات قديمة من أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم من أجل الاستمرار في استخدام تطبيق "واتساب" مع بداية شهر أغسطس الجارى.

وذكرت خدمة المراسلة العملاقة أن الإصدارات المتأثرة بهذا التغيير تشمل 35 هاتفا من أجهزة أندرويد وآيفون التالية:

- هواتف آيفون:



iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

- هواتف سامسونج :



Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

- هواتف سوني:



Sony Xperia M



- هواتف LG:



LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

- هواتف هواوي :



Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

- أجهزة أخرى:



Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum