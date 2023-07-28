لو عايز تشغل 6 حسابات واتساب في جهاز واحد.. جرب هذه الحيلة

قدم تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدميه توفر له خيارا لـ تشغيل نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة عبر ميزات الأجهزة المرتبطة، ومؤخرا قامت الشركة بتوسيع الدعم للساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS من جوجل، وفقا لما ذكره موقع "gadgetsnow".

إذا كنت تتطلع إلى تشغيل أكثر من حسابين واتساب مختلفين على نفس الأجهزة لأي سبب، فإن من بين أبرز الأسباب التي قد تدفعك للقيام بذلك، هو استخدام هاتفا يحتوي على مركز أساسي لجميع أرقام واتساب، وسيؤدي ذلك إلى تسهيل تتبع جميع الرسائل والمعلومات الهامة الأخرى على جهاز واحد.

حيلة لـ تشغيل 6 حسابات واتساب في جهاز واحد

وفي هذا الدليل، نوضح لك كيفية تشغيل 6 حسابات واتساب مختلفة جهاز واحد، كل ما ستحتاج إليه لتشغيل هذه الحيلة هو هاتف أندرويد و5 حسابات واتساب، وبالطبع ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت ويجب أن يكون لجميع الأرقام خيار استقبال المكالمات أو الرسائل القصيرة في لحظة إعداد الحساب.

الخطوة الأولى: تتمثل في الحصول على 5 نسخ من تطبيق واتساب، يقدم برنامج المراسلة الشهيرة إصدارين مختلفين من التطبيق هما الإصدار العادي وإصدار الأعمال WhatsApp Business، قم بتنزيل كلا الإصدارين عبر متجر جوجل بلاي على هاتفك الأندرويد.

الخطوة الثانية: بمجرد تنزيل التطبيقين على هاتفك، قم بإعدادهم برقمي هاتف مختلفين، قم بإعداد ملفات التعريف الخاصة بهذاين الحسابين، وبذلك يكون لديك حسابين مختلفين في الوقت نفسه.

الخطوة الثالثة: تضم معظم هواتف أندرويد الحديثة ميزة التطبيقات المزدوجة التي يدرجها معظم مصنعي أجهزة Android في هواتفهم كجزء من واجهة المستخدم المخصصة الخاصة بهم، اذهب إلى إعدادات هاتفك الأندرويد ومن شريط البحث اكتب التطبيقات المزدوجة لتفعيل الميزة.

الخطوة الرابعة: بمجرد الوصول إلى الميزة، مرر بين التطبيقات للوصول إلى تطبيق واتساب العادى والأعمال، وقم بإنشاء تطبيق مزدوج لكل من WhatsApp و WhatsApp Business على هاتفك ثم استخدام ذلك لتسجيل الدخول إلى حسابي واتساب آخرين، وبهذه الخطوة تكون قد قمت بتعيين 4 حسابات واتساب مختلفة وتشغيلها.

الخطوة الخامسة: ولتعيين آخر حسابين من الحسابات الستة يمكنك استخدام إصدارات الويب من واتساب، قم بتنزيل متصفح آخر على هاتفك الأندرويد إلى جانب متصفح جوجل كروم، قم بالذهاب إلى موقع واتساب ويب عبر كل متصفح وقم بتشغيل الحسابين الآخرين على جهازك وبهذا يكون لديك 6 حسابات مختلفة من واتساب على هاتفك.