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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

زوكربيرج يعلن عن ميزة مهمة في واتساب.. إليك كيف تعمل؟

واتساب
واتساب

أدخل تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" Meta، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل فيديو مدتها 60 ثانية في الوقت الفعلي داخل التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن طرح ميزة جديدة على واتساب، تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل فيديو مدتها 60 ثانية مباشرة داخل تطبيق المراسلة، على عكس الخطوات السابقة، لم يكون المستخدم بحاجة لإرفاق ملفات الفيديو حيث أصبح الآن تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها أسهل مما سبق.

 

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واتساب تطلق رسميا ميزة رسائل الفيديو الفورية

وقالت شركة "ميتا" في بيان لها: "تعد رسائل الفيديو طريقة في الوقت الفعلي للرد على الدردشات بكل ما تريد قوله وعرضه في 60 ثانية، نعتقد أن هذه ستكون طريقة ممتعة لمشاركة اللحظات بكل المشاعر التي تأتي من الفيديو".

وتقدم ميزة رسائل الفيديو الجديدة في واتساب اختلافا ملحوظا عن الطريقة السابقة لإرسال مقاطع الفيديو، وقبل التحديث، كان بإمكان المستخدمين إرسال مقاطع فيديو إلى جهات الاتصال أو المجموعات، والتي تم حفظها في سجل الكاميرا، ومع ذلك، مع التحديث الأخير، يمكن تسجيل مقاطع الفيديو وإرسالها في الوقت الفعلي، دون حفظها في ألبوم الكاميرا.

كيف ترسل رسائل فيديو على واتساب؟

يعد إرسال رسالة فيديو أمرا بسيطا مثل إرسال رسالة صوتية، فيما يلي الخطوات:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة الثانية: اذهب إلى الدردشة أو المجموعة التي ترغب في إرسال رسالة فيديو لها.

الخطوة الثالثة: في الجزء السفلي الأيمن، سترى زر الميكروفون المستخدم لإرسال الرسائل الصوتية، فقط اضغط للتبديل إلى وضع الفيديو.

الخطوة الرابعة: اضغط مع الاستمرار لتسجيل الفيديو، بدلا من ذلك، اسحب لأعلى لقفل الفيديو وتسجيله بدون استخدام اليدين.

الخطوة الخامسة: بمجرد الانتهاء، اترك الزر وسيتم إرسال الفيديو، وسيتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا عند كتم الصوت عند فتحها في الدردشة، وسيؤدي النقر على الفيديو إلى بدء تشغيل الصوت.

تقول شركة “ميتا” Meta إن رسائل الفيديو محمية بالتشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على رسائلك آمنة.

كيف ترسل رسائل فيديو على واتساب؟
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