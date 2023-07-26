تحديث ضخم يصل واتساب على آيفون.. اعرف الجديد

قام واتساب WhatsApp، بطرح تحديث جديد لإصدار iOS الخاص بمستخدمي هواتف آيفون.

يوفر التحديث بعض الميزات المثيرة للاهتمام، من بينها علبة ملصقات معاد تصميمها والقدرة على إسكات المتصلين غير المعروفين.

وبحسب ما ذكره موقع "91mobiles"، بدأ تطبيق واتساب بطرح التحديث الجديد ويمكن تنزيله من متجر تطبيقات "آب ستور"، مع آخر تحديث، يجلب تطبيق المراسة الأشهر ميزة نقل سجل الدردشة الأصلي بين أجهزة آيفون، وعلبة ملصقات معاد تصميمها، وإسكات المتصلين غير المعروفين، بالإضافة إلى تمكين الوضع الأفقي لمكالمات الفيديو على التطبيق.

1. ميزة نقل دردشات واتساب إلى هاتف آيفون جديد

يتيح تحديث واتساب على iOS والذي يحمل الإصدار رقم 23.14.79، خيار جديد لنقل الدردشة، والذي سيتيح لك نقل سجل حسابك الأصلي بسلاسة إلى هاتف آيفون جديد بدون نسخة احتياطية على iCloud، لذلك، حتى إذا لم تقم بنسخ محادثاتك احتياطيا، فلا يزال بإمكانك نقل جميع بياناتك إلى جهاز جديد، يمكنك القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالي: اذهب إلى إعدادات واتساب Settings> ثم الدردشات Chats > ثم نقل الدردشات إلى آيفون Transfer Chats to iPhone.



2. إسكات المتصلين المجهولين

يجلب تحديث واتساب ميزة جديدة مفيدة للكثيرين، كما يوحي الاسم ستتيح لك هذه الميزة إسكات المتصلين غير المعروفين على واتساب، ويمكنك الوصول إلى هذا الخيار من خلال: الذهاب إلى إعدادات واتساب> ثم الخصوصية Privacy> ثم المكالمات Calls> ثم إسكات المتصلين المجهولين Silence unknown callers، وبمجرد تفعيل هذه الميزة سيتم إسكات أي مكالمة واتساب من أرقام غير معروفة تلقائيا، وسيظل مرئيا في علامة تبويب الإشعارات بالرغم من ذلك.



3. الوضع الأفقي لمكالمات الفيديو:

تحصل شاشة مكالمات الفيديو على واتساب أيضا على الوضع الأفقي، والذي كما يوحي الاسم، سيمنحك اتجاها مختلفا غير عمودي، وعند إجراء مكالمات فيديو على واتساب، يمكنك التبديل إلى الوضع الأفقي ببساطة عن طريق قلب هاتفك، وحتى في الوضع الأفقي، ستظل شاشة الفيديو كما هي، وستحصل فقط على عرض أوسع للمكالمة، ويمكن أن يكون هذا مفيدا عندما تكون في مكالمة فيديو جماعية مع العديد من المشاركين.