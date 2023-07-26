عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث ضخم يصل واتساب على آيفون.. اعرف الجديد

واتساب
واتساب

قام واتساب WhatsApp، بطرح تحديث جديد لإصدار iOS الخاص بمستخدمي هواتف آيفون. 

يوفر التحديث بعض الميزات المثيرة للاهتمام، من بينها علبة ملصقات معاد تصميمها والقدرة على إسكات المتصلين غير المعروفين.

وبحسب ما ذكره موقع "91mobiles"، بدأ تطبيق واتساب بطرح التحديث الجديد ويمكن تنزيله من متجر تطبيقات "آب ستور"، مع آخر تحديث، يجلب تطبيق المراسة الأشهر ميزة نقل سجل الدردشة الأصلي بين أجهزة آيفون، وعلبة ملصقات معاد تصميمها، وإسكات المتصلين غير المعروفين، بالإضافة إلى تمكين الوضع الأفقي لمكالمات الفيديو على التطبيق.

 

بطرق سهلة.. اعرف إزاي ترسل رسالة لأكثر من شخص على واتساب

منها إخفاء رقم هاتفك.. 5 مزايا جديدة قادمة إلى واتساب

 

1. ميزة نقل دردشات واتساب إلى هاتف آيفون جديد

يتيح تحديث واتساب على iOS والذي يحمل الإصدار رقم 23.14.79، خيار جديد لنقل الدردشة، والذي سيتيح لك نقل سجل حسابك الأصلي بسلاسة إلى هاتف آيفون جديد بدون نسخة احتياطية على iCloud، لذلك، حتى إذا لم تقم بنسخ محادثاتك احتياطيا، فلا يزال بإمكانك نقل جميع بياناتك إلى جهاز جديد، يمكنك القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالي: اذهب إلى إعدادات واتساب Settings> ثم الدردشات Chats > ثم نقل الدردشات إلى آيفون Transfer Chats to iPhone.


2. إسكات المتصلين المجهولين

يجلب تحديث واتساب ميزة جديدة مفيدة للكثيرين، كما يوحي الاسم ستتيح لك هذه الميزة إسكات المتصلين غير المعروفين على واتساب، ويمكنك الوصول إلى هذا الخيار من خلال: الذهاب إلى إعدادات واتساب> ثم الخصوصية Privacy> ثم المكالمات Calls> ثم إسكات المتصلين المجهولين Silence unknown callers، وبمجرد تفعيل هذه الميزة سيتم إسكات أي مكالمة واتساب من أرقام غير معروفة تلقائيا، وسيظل مرئيا في علامة تبويب الإشعارات بالرغم من ذلك.


3. الوضع الأفقي لمكالمات الفيديو:

تحصل شاشة مكالمات الفيديو على واتساب أيضا على الوضع الأفقي، والذي كما يوحي الاسم، سيمنحك اتجاها مختلفا غير عمودي، وعند إجراء مكالمات فيديو على واتساب، يمكنك التبديل إلى الوضع الأفقي ببساطة عن طريق قلب هاتفك، وحتى في الوضع الأفقي، ستظل شاشة الفيديو كما هي، وستحصل فقط على عرض أوسع للمكالمة، ويمكن أن يكون هذا مفيدا عندما تكون في مكالمة فيديو جماعية مع العديد من المشاركين.

واتساب تطبيق واتسآب نحديث واتساب آيفون نقل دردشات واتساب مكالمات واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من النيل للفرات| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

مساعد وزير التنمية المحلية يعلق على مقترح غلق المولات 10 مساء| خاص

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

الزمالك يفاوض صفقة جديدة.. واللاعب يطلب حسمها مع ناديه| تفاصيل

المادة 85.. حسين الشحات يواجه عقوبة الحبس عاما بعد صفع لاعب بيراميدز

موضوعات متعلقة

بتصميم Xiaomi 13.. شاومي تطلق هاتفا متوسطا بمواصفات رائدة

توقف ملايين الهواتف.. جوجل تضع المسمار الأخير في نعش أندرويد “كيت كات"

يوتيوب ترفع قيمة الاشتراك في خدمات بريميوم.. اعرف السعر الجديد

طرق إصلاح مشاكل اتصال البلوتوث على أندرويد

عرض لا يقاوم.. تخفيض كبيرعلى جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

لن تصدق الواي فاي السبب.. كيفية إصلاح التطبيقات المعطلة على أندرويد

بذاكرة 16 جيجابايت رام.. لينوفو تطلق أفضل تابلت للألعاب

بسعر لن تتوقعه.. أوبو تفاجئ مستخدميها بهاتف جديد للشباب

ترشيحاتنا

الأهلي مش عايز يخسر| حسين الشحات يواجه عقوبة الحبس.. و5 حالات للضرب جنائيا

إبراهيم فايق يكشف حقيقة الوشم العبري على ذراع مساعد باتشيكو

15 معرضا سياحيا تشارك فيها مصر بقوة.. تعرف عليها

بدء المباحثات بين أردوغان وأبو مازن وهنية في أنقرة

10 قروش رسوم استقبال كل مكالمة هاتفية.. الحكومة توضح الحقيقة والتفاصيل

وزير قطاع الأعمال يبحث مع تحالف مصري فرنسي إنشاء محطتي طاقة شمسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف.. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تحذير من غرق أوروبا الغربية مع حلول عام 2025.. ما القصة؟

لو بتعاني من نقص الأملاح في الدم.. اعرف أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

الجميع يصرخ.. شاهد لحظات هجوم أسد بحر على سياح في أمريكا

فيديو

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

48 ساعة نار.. الأرصاد تحذر: القادم أسوأ

محمد رياض يكشف سر عزوف الفنانين عن المسرح والاعتماد على نصوص أجنبية

مفاجأة قوية في أسعار الذهب وتفاصيل صرف الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ