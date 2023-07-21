عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الابتسامة المقلوبة.. سر إيموجي واتساب الغريب وفيما يستخدم؟

سر إيموجي واتساب
سر إيموجي واتساب الغريب وفيما يستخدم؟

يحب الجميع استخدام الرموز التعبيرية في نصوصهم المتبادلة على واتساب، لمحاولة وصف ما يشعرون به في الوقت الحالي، ومع ذلك، فإن بعض الإيموجي في مكتبة الرموز التعبيرية على التطبيق أصعب قليلا في معرفة كيفية استخدامها، إذن، ما هو سر إيموجي الابتسامة المقلوبة؟

ماذا يعني الإيموجي الأصفر ذو الوجه المبتسم المقلوب؟

وبحسب ما ذكره موقع "thesun"، يميل استخدام الرموز التعبيرية المبتسمة المقلوبة رأسا على عقب إلى استخدام إحساس ساخر، لذا فأن الإيموجي الأصفر ذو الوجه المبتسم المقلوب الموجود في مكتبة رموز واتساب ما هو إلا نسخة مقلوبة من إيموجي وجه الابتسامة المعتاد وهو أحد الرموز الأكثر استخداما على التطبيق.

 

بتستخدمه غلط.. هل تعلم ما يعنيه أكثر الإيموجي شيوعا على واتساب؟

جديد واتساب.. كيفية إرسال رسائل إلى مستخدمين غير معروفين دون حفظ الرقم

 

وكما يمكن استخدام إيموجي "الابتسامة المقلوبة" بطريقة مشابهة للرموز التعبيرية التي تعبر عن اللامبالاة، والتي تمثل قول "لا يهم"، وعادة ما يعبر هذا الرمز الوجه الأصفر المقلوب عن الابتسامة عادة أو السخرية أو الفكاهة أو الشعور بالسخافة.

الابتسامة المقلوبة

وجه مبتسم مقلوب!

ووفقا لمؤسسة "يونيكود"، المسئولة عن وضع وضع معايير الرموز التعبيرية أو "emojis" المستخدمة على الإنترنت، فإن الوجه المبتسم المقلوب على واتساب كثيرا ما يستخدم كمؤشر لعوب على الإحراج والإحباط والتناقض.

وكما يمكنك استخدام إيموجي الابتسامة المقلوبة أيضا، للتعبير عن حالتك المزاجية السيئة بطريقة مرحة، أو أو إذا كنت ترغب في التحدثعن فعل شيء سخيف، فإن الرمز التعبيري المقلوب رأسا على عقب هو رمز رائع للاستخدام.

متى تم إصدار الرموز التعبيرية للوجه المبتسم المقلوب؟

تم إصدار الرموز التعبيرية المقلوبة للوجه المبتسم في عام 2015، والتي وصلت لأول مرة ضمن مكتبة رموز آبل التعبيرية، ومع ذلك، كانت جوجل هي أول من أصدرت نسختها الخاصة من الوجه المبتسم المقلوب في عام 2008 وهي موجودة في مكتبة رموز Gmail منذ ذلك الحين.

واتساب إيموجي واتساب الرموز التعبيرية الإيموجي الأصفر الابتسامة المقلوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

حلم كولر يتبخر.. قرار صادم ينهي آمال الأهلي في صفقة الموسم

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

الزمالك يحل أزمة إيقاف قيد اللاعبين بدفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

صفقة لا تقاوم.. خصم غير مسبوق على هاتف أبل iPhone 11

كود لإخفاء رقمك.. 10 من رموز أندرويد المخفية تحتاج إلى معرفتها

تطبيقات خطيرة احترس منها.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

بسعر رخيص.. هواوي تكشف عن سماعة لاسلكية تشبه AirPods 2

ثريدز يكسر القاعدة.. تطبيقات حطمت الأرقام القياسية بـ100 مليون مستخدم

بإمكانيات جبارة وتصميم أنيق.. هاتف شبابي من فيفو بـ 4700 جنيه

بإمكانات جبارة.. ريلمي تطلق تابلت Realme Pad 2 بسعر منافس

وان بلس تستعد لـ مفاجأة عالمية في يناير 2024

ترشيحاتنا

بيان ناري .. أول رد من إريكسون على تعليق أنشطتها في العراق

أزمة جديدة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد الدوري الجديد.. وهذا موقف الرابطة

الأزمة مستمرة.. ايقاف قيد جديد لـ الزمالك بسبب أتشيمبونج

سؤال برلماني عاجل بسبب ظاهرة انقطاع الكهرباء

تقارب في الرؤى وارتقاء بالعلاقات| الحوار الاستراتيجي .. تأسيس لمرحلة جديدة بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية

بنت نمبر وان تشعل السوشيال ميديا.. ماذا فعلت حنين محمد رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنت نمبر وان تشعل السوشيال ميديا.. ماذا فعلت حنين محمد رمضان؟

نشرة المرأة والصحة|مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض .. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

تحذير| هذه العلامات تشير إلى الاكتئاب الصيفي الموسمي

تخرج من المياه العميقة قبل الكوارث المدمرة.. ظهور صادم لسمكة يوم القيامة

فيديو

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

تحذير هام لـ طلاب الثانوية العامة من الوقوع في هذه الأخطاء.. فيديو

حسن شاكوش يرد على شائعات علاقته مع حورية فرغلي| فيديوجراف

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ