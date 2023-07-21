الابتسامة المقلوبة.. سر إيموجي واتساب الغريب وفيما يستخدم؟

يحب الجميع استخدام الرموز التعبيرية في نصوصهم المتبادلة على واتساب، لمحاولة وصف ما يشعرون به في الوقت الحالي، ومع ذلك، فإن بعض الإيموجي في مكتبة الرموز التعبيرية على التطبيق أصعب قليلا في معرفة كيفية استخدامها، إذن، ما هو سر إيموجي الابتسامة المقلوبة؟

ماذا يعني الإيموجي الأصفر ذو الوجه المبتسم المقلوب؟

وبحسب ما ذكره موقع "thesun"، يميل استخدام الرموز التعبيرية المبتسمة المقلوبة رأسا على عقب إلى استخدام إحساس ساخر، لذا فأن الإيموجي الأصفر ذو الوجه المبتسم المقلوب الموجود في مكتبة رموز واتساب ما هو إلا نسخة مقلوبة من إيموجي وجه الابتسامة المعتاد وهو أحد الرموز الأكثر استخداما على التطبيق.

وكما يمكن استخدام إيموجي "الابتسامة المقلوبة" بطريقة مشابهة للرموز التعبيرية التي تعبر عن اللامبالاة، والتي تمثل قول "لا يهم"، وعادة ما يعبر هذا الرمز الوجه الأصفر المقلوب عن الابتسامة عادة أو السخرية أو الفكاهة أو الشعور بالسخافة.

الابتسامة المقلوبة

وجه مبتسم مقلوب!

ووفقا لمؤسسة "يونيكود"، المسئولة عن وضع وضع معايير الرموز التعبيرية أو "emojis" المستخدمة على الإنترنت، فإن الوجه المبتسم المقلوب على واتساب كثيرا ما يستخدم كمؤشر لعوب على الإحراج والإحباط والتناقض.

وكما يمكنك استخدام إيموجي الابتسامة المقلوبة أيضا، للتعبير عن حالتك المزاجية السيئة بطريقة مرحة، أو أو إذا كنت ترغب في التحدثعن فعل شيء سخيف، فإن الرمز التعبيري المقلوب رأسا على عقب هو رمز رائع للاستخدام.

متى تم إصدار الرموز التعبيرية للوجه المبتسم المقلوب؟

تم إصدار الرموز التعبيرية المقلوبة للوجه المبتسم في عام 2015، والتي وصلت لأول مرة ضمن مكتبة رموز آبل التعبيرية، ومع ذلك، كانت جوجل هي أول من أصدرت نسختها الخاصة من الوجه المبتسم المقلوب في عام 2008 وهي موجودة في مكتبة رموز Gmail منذ ذلك الحين.