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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتستخدمه غلط.. هل تعلم ما يعنيه أكثر الإيموجي شيوعا على واتساب؟

الإيموجي وجه مع دموع
الإيموجي وجه مع دموع الفرح

تستخدم الرموز التعبيرية بكثرة في جميع التطبيقات على الإنترنت من بينها واتساب، حيث تظهر في موجزات الوسائط الاجتماعية ورسائل SMS والإعلانات التجارية والمنتجات وغيرها المزيد، وتستمر عدد الرموز التعبيرية في النمو كل عام وتتطور لغتنا الرقمية بدورها، ولكن هل تساءلت يوما ماذا قد تعنيه أكثر الإيموجي شيوعا على واتساب؟

أكثر إيموجي واتساب شيوعا وماذا يعنيه


هناك الكثير من الرموز التعبيرية على واتساب، وقد يكون من الصعب معرفة ما تعنيه جميعا، لذلك فيما يلي سنوضح لك ماذا يعنيه الإيموجي الأكثر استخداما على واتساب.

 

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وبحسب ما ذكره موقع "makeuseof"، قد يكون من الصعب أحيانا تحديد معنى رمز تعبيري ما تستخدمه كثيرا في مراسلاتك، في حين أنه قد يبدو بسيطا ويستخدمه الكثيرون أيضا، ولكن يمكن أن يكون للرموز التعبيرية هذه معاني مختلفة اعتمادا على السياق المستخدمه من أجله.

ولمساعدتك في معرفة ما تعنية الرموز التعبيرية التي تستخدمها كل يوم على الإنترنت، قامت مؤسسة "يونيكود"، المسئولة عن وضع وضع معايير الرموز التعبيرية أو "emojis" المستخدمة على الإنترنت، بإنشاء قائمة للرموز التعبيرية الأكثر شعبية على الإنترنت وتوضيح ما ذا تعنيه بالتحديد.


ماذا يعني الإيموجي وجه مع دموع الفرح؟

إذا كنت من عشاق واتساب، فلابد أنك تستخدم كل يوم إحدي الإيموجيز من بين مكتبة كبيرة من الرموز العبيرية التي يوفرها تطبيق المراسلة التابع لشركة "ميتا"، فهل تساءلت يوما ماذا يعنيه الإيموجي الأصفر ذات الوجه الضاحك.

ووفقا لقاموس الرموز التعبيرية، يمثل الإيموجي الأصفر ذو الوجه بدموع الفرح شخصا يضحك بشدة لدرجة أن الدموع تنهمر على وجهه، ويمكن استخدام هذا الرمز التعبيري على واتساب كعلامة نغمة عاطفية للتعبير عن التسلية والمرح عندما يقول شخص ما أو يفعل شيئا مضحكا أو محرجا، وفي الوقت نفسه، لا يعني استخدام الرموز التعبيرية للوجه بدموع الفرح  بالضرورة أن المستخدم يضحك حرفيا لدرجة البكاء.

وعلى الرغم من تسمية الوجه رسميا بدموع الفرح، إلا أن معظم مستخدمي واتساب عادة ما يشيرون إليه على أنه يضحك أو يبكي أو يبكي ضاحكا أو يضحك بشدة أو ببساطة رمز تعبيري أو وجه ضاحك.

وقد تم تضمين الإيموجي وجه بدموع الفرح كجزء من قائمة Unicode 6.0 في عام 2010 وإضافته إلى Emoji 1.0 في عام 2015. وكان أيضا أحد الرموز التعبيرية الأولى المتوفرة لنظامي التشغيل iOS و OS X، مثل جميع الرموز التعبيرية، تم إنشاؤه بناءً على اقتراح المستخدم.

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