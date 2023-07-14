بطريقة جديدة.. اعرف كيفية نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، من أفضل تطبيقات التراسل الفوري التي تسمح لك بالدردشة والتواصل مع العائلة والأصدقاء والآخرين بشكل سلس وسريع وبفضل ما يوفره من ميزات.

ويضم حساب واتساب لأي شخص محادثات ودردشات مهمة لا يريد أن يفقدها أو تضيع منه، ولهذا السبب يبحث العديد من المستخدمين عن طريقة تساعدهم على نقل محادثاتهم المهمة عند شراء هاتف جديد، والتبديل من أندرويد إلى آيفون.

كيفية نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون

تملك هواتف آيفون من آبل تطبيق "Move to iOS"، يساعدك على نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون، ولكن خلال هذه المقالة سنقدم لك برنامجا مفيدا للغاية يمكنه نقل بياناتك بسلاسة دون المساس بمحادثاتك وتفاصيل ملفك الشخصي وما إلى ذلك.

يعد تطبيق Tenorshare iCareFone، هو بديل قوي للانتقال إلى iOS، وهو يعد أفضل تطبيق لنقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون دون الانتقال إلى iOS، خاصة لأنك لن تحتاج إلى إعادة ضبط المصنع، فيما يلي بعض النقاط البارزة لاختيار هذا البرنامج كبديل لتطبيق آبل Move to iOS.

- إدارة قوية للبيانات: يوفر تطبيق Tenorshare iCareFone العديد من الميزات لإدارة البيانات على أجهزة المستخدمين، من الممكن حذف الملفات غير المرغوب فيها ودمج جهات الاتصال المكررة وتصدير البيانات إلى الكمبيوتر.

- النقل بنقرة واحدة: يتيح التطبيق للمستخدم نقل جميع الملفات من الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وجهات الاتصال والرسائل بين الأجهزة المختلفة بنقرة بسيطة.



- ميزة النقل والمعاينة الانتقائية: يمكن للمستخدمين الحصول على معاينة جيدة للملفات أو أنواع البيانات المحددة بدلا من نقل جميع البيانات مرة واحدة، ويعزز هذا العملية بشكل كبير ويسمح لك بتجنب نقل المحتوى غير المرغوب فيه.

- دعم عبر الأنظمة الأساسية: تدعم الأداة نقل البيانات بين الأنظمة الأساسية المختلفة بما في ذلك iOS و أندرويد و ويندوز.

كيفية نقل محادثات واتساب باستخدام تطبيق Tenorshare iCareFone

1. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Tenorshare iCareFone.

نقل محادثات واتساب باستخدام تطبيق Tenorshare iCareFone

2. تأكد من توصيل كلا الجهازين، وقم بتشغيل التطبيق، وانقر فوق "نقل" للمتابعة.

نقل محادثات واتساب باستخدام تطبيق Tenorshare iCareFone

3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء نسخ احتياطي وانقر على "متابعة"، انتظر حتى تكتمل العملية للمضي قدما.

نقل محادثات واتساب باستخدام تطبيق Tenorshare iCareFone

4. يرجى التحقق من حساب واتساب الذي استخدمته لإنشاء النسخة الاحتياطية عن طريق إدخال رمز البلد ورقم الهاتف، بعد ذلك، انقر فوق "متابعة" للانتقال إلى واجهة التحقق والنقر فوق "تحقق".

نقل محادثات واتساب باستخدام تطبيق Tenorshare iCareFone

5. الخطوة التالية هي تحديد نوع المرفق الذي تريد نقله، انقر فوق "متابعة" للانتقال إلى الخطوة التالية.

6. سيقوم البرنامج باستعادة البيانات إلى جهاز آيفون الخاص بك، ستعتمد سرعة الاستعادة على حجم البيانات، عند انتهاء العملية بأكملها، سيتم إعادة تشغيل جهازك المستهدف.